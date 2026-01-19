Εθνική πόλο ανδρών: «Έπνιξε» την Ιταλία, προκρίθηκε στα ημιτελικά και φουλάρει για μετάλλιο!

Η Εθνική πόλο των ανδρών ήταν κυρίαρχη κόντρα στην πανίσχυρη Ιταλία (15-13) και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 

Εθνική πόλο ανδρών: «Έπνιξε» την Ιταλία, προκρίθηκε στα ημιτελικά και φουλάρει για μετάλλιο!
Τίποτα δεν την σταμάτα!

Η Ελλάδα προκαλεί τρόμο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο που διεξάγεται στο Βελιγράδι και είναι πανέτοιμη για νέα μεγάλη διάκριση.

Μετά την Κροατία, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου υπέταξε μια ακόμα πανίσχυρη ομάδα, την Ιταλία. Επικράτησε 15-13 με μεγαλύτερη άνεση από ότι δείχνει το τελικό σκορ και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, έχοντας να δώσει ένα ακόμα ματς στη φάση των ομίλων κόντρα στην αδύναμη Ρουμανία.

Πρωτιά με... θωρηκτό Κάκαρη

Με απολύτως πειστικό τρόπο, η εθνική πόλο ανδρών εξασφάλισε (μόλις για τρίτη φορά στην ιστορία της) την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Με επίδειξη ανωτερότητας και τον Κώστα Κάκαρη να παίζει ρόλο... θωρηκτού, με τρία γκολ και πολλές κερδισμένες αποβολές και πέναλτι, το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου εξασφάλισε, μάλιστα, την πρώτη θέση του ΣΤ΄ Ομίλου.

Η "γαλανόλευκη" ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη Β΄ φάση την Τετάρτη (21/1, 21:30) με ένα βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι απέναντι στη Ρουμανία, ενώ την Τρίτη (20/1) θα μάθει τον αντίπαλό της στα ημιτελικά, που θα πρκύψει από το ντέρμπι του Ε΄ ομίλου, μεταξύ Ισπανίας και Ουγγαρίας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι δύο ομάδες παραδοσιακά στηρίζουν πολλά στην άμυνά τους, αλλά σήμερα οι προπονητές επέλεξαν διαφορετικές επιλογές. Η εθνική ξεκίνησε κλειστά, έκλεισε τις πάσες προς τα 2μ. και ρίσκαρε να αφήσει κάποια σουτ από την περιφέρεια, χωρίς να το πληρώσει. Ο Σάντρο Καμπάνια, από την πλευρά του, προσπάθησε με ασφυκτική πίεση να μπλοκάρει την ελληνική περιφέρεια και εν πολλοίς το κατάφερε, μοιραία όμως οι Ιταλοί χρεώθηκαν κάποιες αποβολές. Αν και οι διεθνείς μας ξεκίνησαν με 1/3 στον παίκτη παραπάνω (με τον Αργυρόπουλο να σκοράρει), κατάφεραν να προηγηθούν 2-0, χάρη σε γκολ του Κάκαρη στην κόντρα, από ασίστ του Παπαναστασίου.

Με ένα μακρινό σουτ του Ιόκι Γκράτα, στην εκπνοή της πρώτης περιόδου, οι "σετεμπέλο" έσπασαν το... ρόδι, αλλά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα διατήρησε το προβάδισμα, παρότι έχασε πέναλτι με τον Γκιουβέτση (απέκρουσε ο Ντελ Λούνγκο), ενώ άλλο ένα πέναλτι που υποδείχθηκε υπέρ της εθνικής, ανακλήθηκε μετά από challenge του Καμπάνια. Δύο συνεχόμενα γκολ του Φερέρο κράτησαν "ζωντανή" την Ιταλία, για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο 6-4, με τον Θοδωρή Βλάχο να κάνει αυτός με τη σειρά του επιτυχημένο challenge στην εκπνοή, με τους διαιτητές να καταλογίζουν μέσω VAR πέναλτι υπέρ του Αργυρόπουλου, ο οποίος και το αξιοποίησε.

Η επιμονή του Καμπάνια στο πρέσινγκ γύρισε... μπούμερανγκ στον πολύπειρο προπονητή, καθώς χωρίς βοήθειες στα 2μ., ο Κάκαρης ήταν αδύνατον να σταματηθεί. Με τον Ελληνα φουνταριστό να κερδίζει αποβολές και πέναλτι, η εθνική ξέφυγε 9-5 με γκολ του Γκίλλα, ακριβώς στα μισά του τρίτου οκταλέπτου. Οι "σετεμπέλο" πέτυχαν για πρώτη φορά στο ματς δύο συνεχόμενα γκολ και μείωσαν σε 9-7, αλλά ο Χαλυβόπουλος εκμεταλλεύτηκε άλλη μία κερδισμένη αποβολή και ανέβασε τη διαφορά στο +3 (10-7), στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Εχοντας πλέον τον έλεγχο του αγώνα, η εθνική έφτασε να προηγείται 13-8 με πολύ όμορφη λόμπα του Παπαναστασίου, περίπου πέντε λεπτά πριν τη λήξη. Η Ιταλία σε μία απέλπιδα προσπάθεια μείωσε σε 14-12 χάρη στους Ιόκι Γκράτα και Μπρούνι, αλλά ο Αργυρόπουλος με το τέταρτο προσωπικό του γκολ "καθάρισε" οριστικά τον αγώνα.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 4-3, 4-3, 5-6

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 2, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 3, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε 1, Τζιανάτσα, Ιόκι Γκράτα 5, Μπρούνι 2, Κοντέμι, Ντε Μικέλις, Μπαλτζαρίνι 2, Αντονούτσι

