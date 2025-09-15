Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ήμουν σε λαϊκή στη Θήβα με τη μαμά μου στην επιτυχία του 2009

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει αναμνήσεις από το προηγούμενο μετάλλιο της Εθνικής Ομάδας στο Ευρωμπάσκετ, καθώς όπως αποκάλυψε στη Συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με την Φινλανδία, εκείνη την εποχή βρισκόταν με τη μητέρα του στη λαϊκή αγορά της Θήβας και πωλούσε πράγματα για να ζήσει.

«Ήμουν σε μια πόλη, μία ώρα μακριά από την Αθήνα, την Θήβα. Ήμουν με τη μαμά μου και πουλούσαμε στη λαϊκή. Γι' αυτό, το 2009, η προσοχή μου δεν ήταν στο μπάσκετ», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη μετά το χάλκινο μετάλλιο, εξηγώντας γιατί δεν θυμόταν το προηγούμενο χάλκινο της Εθνικής. Μάλιστα, συνέχισε, λέγοντας πως αμέσως μετά από εκείνη την επιτυχία, ο προπονητής του τον έπεισε να ασχοληθεί με το μπάσκετ και να κερδίζει χρήματα από αυτό. Για να διευκολυνθεί η οικογένεια, προσέφερε θέση εργασίας και στη μητέρα του Βερόνικα.

«Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ το 2008. Και το 2009 σταμάτησα. Δεν θυμάμαι και πολλά από το 2009 γιατί δεν ήμουν στη νοοτροπία του μπάσκετ. Ήμουν σε μια πόλη, μία ώρα μακριά από την Αθήνα, την Θήβα. Ήμουν με τη μαμά μου και πουλούσαμε στη λαϊκή. Γι' αυτό, το 2009, η προσοχή μου δεν ήταν στο μπάσκετ. Και μετά από αυτό, ο προπονητής μου, Τάκης Ζίβας, μου είπε: "Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορείς να βγάλεις χρήματα από το μπάσκετ, μπορείς να βοηθήσεις την οικογένειά σου. Θα σου δίνουμε 300 ευρώ τον μήνα και θα δώσουμε δουλειά στη μαμά σου". Έτσι, το 2010, άρχισα να επιστρέφω και ήμουν 15,5-16 μισό. Άρχισα να παρακολουθώ μπάσκετ. Έτσι έκανα. Δεν έπαιζα μπάσκετ σε όλη μου τη ζωή. Ξεκίνησα να παίζω σοβαρά μπάσκετ το 2010», είπε ο Γιάννης Αντετοκουνμπο.

