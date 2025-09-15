Eurobasket 2025: Η Εθνική επιστρέφει με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές της – Η ώρα άφιξης της αποστολής

Μετά την επιστροφή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες το προηγούμενο καλοκαίρι, για πρώτη φορά μετά το 2008, η «γαλανόλευκη» έσπασε άλλη μια… κατάρα!

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια, κατακτώντας το χάλκινο στο Eurobasket 2025. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη «έθαψαν» τη μεγάλη απογοήτευση που έφερε η «βαριά» ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό και μολονότι μας… έβγαλε την ψυχή στο τέλος, η Ελλάδα νίκησε τη Φινλανδία στον μικρό τελικό της διοργάνωσης κι ανέβηκε στο βάθρο.

Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος επιστρέφει στην πατρίδα μας με πλατιά χαμόγελα για την επίτευξη του στόχου και φυσικά με τα μετάλλια στις αποσκευές της.

Η «γαλανόλευκη», η οποία θα επιστρέψει με πτήση τσάρτερ από τη Ρίγα, θα… πατήσει Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09). Συγκεκριμένα, η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η 13:25, με την Ομοσπονδία να έχει προγραμματίσει μια μικρή εκδήλωση στην αίθουσα υποδοχής προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη και των παικτών του.

Τα highlights του Ελλάδα - Φινλανδία

