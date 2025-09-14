Eurobasket 2025: Η καλύτερη πεντάδα του τουρνουά – Δε γινόταν να λείπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Το Eurobasket 2025… έριξε αυλαία με τον μεγάλο και τον μικρό τελικό στη Ρίγα. Η Γερμανία κατέκτησε την κορυφή, με την Τουρκία και την Ελλάδα να παίρνουν τα άλλα δύο μετάλλια.

Σε ατομικό επίπεδο, η FIBA ανακοίνωσε την κορυφαία πεντάδα του τουρνουά. Σε αυτή δε γινόταν να μην συμπεριληφθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» με τον Λούκα Ντόντσιτς, είναι οι μόνοι που βρίσκονται εκεί χωρίς να πήραν μέρος στον τελικό.

Οι Γερμανοί έχουν δύο εκπροσώπους με Ντένις Σρέντερ και Φραντς Βάγκνερ, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Αλπερέν Σενγκούν.

MVP της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος έκρινε τον τελικό και φυσικά ήταν μέλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης.