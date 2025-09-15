Eurobasket 2025: Το φιλί της μάνας και το μετάλλιο–Η συγκλονιστική ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο στο τέλος του Eurobasket 2025. Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αφήνεται στην αγκαλιά της μητέρας του, Βερόνικα, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

01 06 02 06 03 06 04 06 05 06 06 06

Για τη Βερόνικα Αντετοκούνμπο, η ζωή χάρισε μια στιγμή που λίγες μητέρες στον κόσμο έχουν ζήσει. Να βλέπει τρεις από τους γιους της, τον Γιάννη, τον Θανάση και τον Κώστα, να ανεβαίνουν στο βάθρο του Eurobasket 2025, όλοι μαζί, με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος.

Ήταν η δικαίωση μιας οικογένειας που πάλεψε από το μηδέν, που μεγάλωσε με θυσίες και έμαθε να ονειρεύεται ενωμένη. Στην εξέδρα, η Βερόνικα καμάρωνε. Στο παρκέ, τα παιδιά της έπαιρναν δύναμη από εκείνη.

https://www.instagram.com/p/DOmRcnKkuwV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Κι όταν όλα τελείωσαν, ο Γιάννης, αφού μοιράστηκε το θρίαμβο με τα αδέλφια του, πήγε την πιο σίγουρη και "ασφαλή" αγκαλιά. Εκείνη της μητέρας του, κλείνοντας εκεί μέσα χαρά, ευγνωμοσύνη και δάκρυα περηφάνιας.

Η τελευταία του κίνηση πριν σβήσουν τα φώτα ήταν αφιερωμένη σε εκείνη, δηλαδή μια ανάρτηση, ένα φιλί από τη μάνα του. Μια στιγμή που ξεπερνά κάθε τρόπαιο.