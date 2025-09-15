Eurobasket 2025: Θερμή υποδοχή στο Ελευθέριος Βενιζέλος για την Εθνική Ομάδα μπάσκετ

Θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, που κατέφθασε στις 14:00 περίπου το μεσημέρι από τη Ρίγα με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές της.

Η Ομοσπονδία έχει προγραμματίσει μία μικρή εκδήλωση στην αίθουσα υποδοχής προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη και των παικτών του που ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάρθρου και έφεραν στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια.

Οι «χρυσοί» πρωταθλητές της καρδιάς μας, παρέλαβαν λουλούδια αλλά και και τα ειδικά αναμνηστικά.

Παρών ο γενικός γραμματέας αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει η μασκώτ της επίσημης αγαπημένης όλων των Ελλήνων, ο Ερμής!

Διαβάστε επίσης