Eurobasket 2025: «Πάντα Επίσημη Αγαπημένη» – Τα συγχαρητήρια του Νίκου Γκάλη στην Εθνική μπάσκετ

Ο Νίκος Γκάλης, o θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος από τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής ομάδας, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Η «γαλανόλευκη» επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό και πανηγύρισε την επιστροφή της στο βάθρο έπειτα από 16 χρόνια. Ο Γκάλης, μέσω ανάρτησής του, έστειλε τα θερμά του συγχαρητήρια στους διεθνείς.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα για την κατάκτηση του Χάλκινου Μεταλλίου. Πάντα Επίσημη Αγαπημένη», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, συνοδεύοντας τα λόγια του με φωτογραφία των παικτών να χορεύουν στο κέντρο της Arena Riga.