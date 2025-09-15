Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

Στην... ιστορία πέρασε η Εθνική Ομάδα στο Eurobasket καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο επικρατώντας της Φινλανδίας στον μικρό τελικό με 90-89.

Τρελαμένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα υπόλοιπα παιδιά μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025. Ο Greek Freak πανηγυρίζει στα αποδυτήρια και αρνείται να φύγει από το γήπεδο, ενώ, μέσω ενός LIVE στο Instagram μοιράστηκε στιγμές πανηγυρισμών και την εύθυμη διάθεση που υπήρχε από τους Έλληνες διεθνείς.

Ωστόσο το κέφι του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς προσπάθησε να χαλάσει ένας Τούρκος οπαδός ο οποίος πόσταρε τουρκικές σημαίες με αποτέλεσμα να προκαλέσει την οργή του Έλληνα άσου.

«Πάρε τη σημαία σου από εδώ, φύγε», φώναζε εμφανώς εκνευρισμένος ο Γιάννης ενώ την ίδια ώρα οι Έλληνες φίλαθλοι «πυροβολούσαν» στα σχόλια με παρόμοια διάθεση.

Δείτε την αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

