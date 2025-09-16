Τουρκικές απειλές κατά της οικογένειας Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση της συζύγου του Γιάννη

H σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια Ριντλσπρίγκερ, με τον αστέρα της εθνικής μας ομάδας

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το θέμα με τις διαδικτυακές ελληνοτουρκικές κόντρες μετά το Eurobasket καθώς η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια Ριντλσπρίγκερ, κατήγγειλε απειλές κατά της ζωής της οικογένειάς της.

Στην ανάρτησή της στο Instagram φαίνεται καθαρά ένα από τα απειλητικά μηνύματα και το όνομα του χρήστη παραπέμπει σε Τούρκο.

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου. Θα φοβάσαι όπου και αν πηγαίνεις» αναφέρεται στο απειλητικό μήνυμα.

Με αναφορά στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, αρχικά η Μαράια Ριντλσπρίγκερ συνεχάρη την Τουρκία για το ασημένιο μετάλλιο, που κατέκτησε η εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας στο Eurobasket προσθέτοντας, όμως, απευθυνόμενη στους Τούρκους οπαδούς «δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα».

Νωρίτερα, την περηφάνια και την αγάπη της για τον σύζυγό της, Γιάννη Αντετοκούνμπο εξέφρασε μέσω των social media η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Η ανάρτηση της Μαράια Ριντλσπρίγκερ στο Instagram

«Αφήστε με να καυχηθώ για ένα δευτερόλεπτο… ο άντρας μου, ο άντρας μου, ο άντρας μου! Όλα αποκτήθηκαν με κόπο, τίποτα δεν σου χαρίστηκε! Τα αξίζεις όλα αυτά και ακόμη περισσότερα!

Κατά τη διάρκεια αυτού του EuroBasket γιορτάσαμε την επέτειό μας, την πρώτη μέρα σχολείου και τα δεύτερα γενέθλια της κόρης μας από απόσταση, αλλά κάθε θυσία αξίζει για να σε βλέπω να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Σου υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα σου σε όλα, αγάπη μου. Συνέχισε, είμαι εδώ – δεν έχουμε τελειώσει ακόμη», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Μαράια Ριντλσπρίγκερ.

Η σύζυγος του διάσημου μπασκετμπολίστα συνόδευσε την ανάρτησή της με μία τρυφερή φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να φιλά τον σύζυγό της μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου μέσω ενός LIVE στο Instagram μοιράστηκε στιγμές πανηγυρισμών και την εύθυμη διάθεση που υπήρχε από τους Έλληνες διεθνείς.

Ωστόσο το κέφι του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς προσπάθησε να χαλάσει ένας Τούρκος οπαδός ο οποίος πόσταρε τουρκικές σημαίες με αποτέλεσμα να προκαλέσει την οργή του Έλληνα άσου.

«Πάρε τη σημαία σου από εδώ, φύγε», φώναζε εμφανώς εκνευρισμένος ο Γιάννης ενώ την ίδια ώρα οι Έλληνες φίλαθλοι «πυροβολούσαν» στα σχόλια με παρόμοια διάθεση.

Δείτε την αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

