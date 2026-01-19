Βουλγαρία: Παραιτείται ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Πολιτικές εξελίξεις προκαλεί στη Βουλγαρία η ανακοίνωση του προέδρου της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας νέο κύκλο συζητήσεων για την επόμενη ημέρα στο πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνα με πηγές η απόφαση αυτή πυροδοτεί εικασίες για σχηματισμό δικού του πολιτικού κόμματος μετά την παραίτηση της κυβέρνησης τον περασμένο μήνα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ράντεφ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα προχωρήσει στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της χώρας αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Αντιδράσεις καταγράφονται από την πολιτική ηγεσία αλλά και την κοινή γνώμη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επιπτώσεις που θα έχει η εξέλιξη αυτή στη σταθερότητα της χώρας.

