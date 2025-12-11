Boυλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόσεν Ζελιάζκοφ υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων στους δρόμους για τις οικονομικές πολιτικές της χώρας και την υποτιθέμενη αποτυχία της να αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Ο Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτικό διάγγελμα, λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία του κοινοβουλίου επί της πρότασης μομφής εναντίον του

Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν την ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου. Το βράδυ της Τετάρτης (10/12), χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, απαιτώντας την παραίτηση της κυβέρνησης, εν μέσω καταγγελιών για εκτεταμένη διαφθορά.

Μεγάλες διαδηλώσεις σε πόλεις της Βουλγαρίας

Στη Σόφια, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία κοντά στη βουλή, το κυβερνητικό μέγαρο και το προεδρικό μέγαρο. Με λέιζερ, προέβαλαν πάνω στο κτίριο του κοινοβουλίου τις λέξεις «Παραίτηση», «Μαφία Έξω» και «Δίκαιες Εκλογές», σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 25 μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας, μεταξύ των οποίων η Φιλιππούπολη, η Βάρνα, το Βελίκο Τίρνοβο και το Ράζγκραντ.