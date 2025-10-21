Το «αντίο» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στον Διονύση Σαββόπουλο: «Το έργο του θα μείνει στους αιώνες»

Για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου μίλησε στο newsbomb o Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Οι δύο τους μοιράστηκαν με επιτυχία την σκηνή σε μία συνεργασία που έγραψε ιστορία.

«Με τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου χάθηκε ένα από τα τελευταία δάχτυλα του χεριού του πολιτισμού μας. Το έργο του όμως παραμένει ζωντανό και θα αντέξει στους αιώνες» ανέφερε συγκινημένος ο σπουδαίος ερμηνευτής.

Για την συνεργασία του με τον Διονύση Σαββόπουλο ανέφερε: «Ήταν τόσο παρατηρητικός και διορατικός απέναντι σε όσα συνέβαιναν λες και ήξερε τι θα γινόταν κάθε βράδυ. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που συνεργαστήκαμε στη σκηνή».

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου θυμήθηκε το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει στον πρώτο προσωπικό του δίσκο και ήταν αφιερωμένο στον σπουδαίο τραγουδοποιό που πέθανε σήμερα: «Στον πρώτο μου δίσκο ερμήνευσα σε στίχους του Πάνου Φαλάρα και μουσική του Αντώνη Βαρδή το τραγούδι «Στον Διονύση» και όπως λένε οι στίχοι στο ρεφρέν "Και ο Διονύσης με τα λόγια τα δικά του μερακλωμένος με καινούριες μουσικές, από το δίσκο θα σου βγάζει την καρδιά του και θα ταΐζει πολιτείες νηστικές".

Ήταν ποιητής και σχολιαστής της ζωής, εκείνος που γνώριζε να μετατρέπει κάθε νότα σε αφήγηση, κάθε στίχο σε καθρέφτισμα της κοινωνίας και της ψυχής.

Η απώλειά του είναι μεγάλη, αλλά οι ιστορίες που μας άφησε, η αίσθηση της διορατικότητάς του και η αγάπη για τη μουσική, τον κρατούν ζωντανό στην ιστορία ως ένα φωτεινό παράδειγμα καλλιτεχνικής αλήθειας και ανθρωπιάς».

