«Το 80% των ασθενών με καρκίνο του προστάτη θα θεραπευτεί» σύμφωνα με ουρολόγο

Απαντήσεις σε μία σειρά ερωτημάτων που αφορούν στον καρκίνο του προστάτη δίνει ένας ουρολόγος, εξειδικευμένος στο νόσο επί δεκαετίες, επισημαίνοντας πως βασικό κλειδί, είναι η έγκαιρη διάγνωση, που πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες επιβίωσης, .

Ο επικεφαλής της Ουρολογικής Υπηρεσίας του CHUS, Camilo García Freire υπογραμμίζει την εξέλιξη στη διάγνωση, η οποία ήταν το κλειδί για τον πολλαπλασιασμό της επιβίωσης με την έγκαιρη ανίχνευση όγκων.

Σε συνέντευξή του στην ισπανική lavozdegalicia, μιλάει για τον πιο κοινό όγκο στους άνδρες, που σήμερα μπορεί να διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο, από ότι πριν από 25 με 30 χρόνια, όταν η ανακάλυψή τους γινόταν πολύ αργά. Πλέον όπως επισημαίνει οι θεραπείες και οι επλογές που υπάρχουν δίνουν τη δυνατότητα να μετατραπεί σε χρόνια νόσο.

Επισημαίνει τον ρόλο του PSA (μια εξέταση αίματος που μετρά τα επίπεδα μιας πρωτεΐνης που παράγεται από τον προστάτη), καθώς και άλλες διαγνωστικές μελέτες, κάτι που όπως λέει επέτρεψε αναστροφή της εικόνας και από το 80% των προχωρημένων όγκων, φτάσαμε το ίσιο ποσοστό να είναι ιάσιμοι τη στιγμή της διάγνωσης.

Όσον αφορά στην ηλικία που κάποιος θα πρέπει να ξεκινήσει τον έλεγχο, ο Camilo García Freire επισημαίνει ότι ο κίνδυνος αυξάνει βάσει του οικογενειακού ιστορικού, οπότε όσοι έχουν «κληρονομικότητα» θα πρέπει να ξεκινήσουν τους ελέγχους από την ηλικία των 45 ανά εξάμηνο. Στους υπόλοιπους ασθενείς, η συχνότητα εμφάνισης είναι υψηλότερη από την ηλικία των 60 ετών.

Τα συμπτώματα

Εξηγεί πως δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σημάδια, εκτός από πολύ προχωρημένες καταστάσεις. Τα συμπτώματα είναι τα ίδια όπως σε κάθε ανάπτυξη του προστάτη. Ο ασθενής αρχίζει να δυσκολεύεται στην ούρηση, η συχνότητα είναι μεγαλύτερη, πρέπει να σηκώνεται τη νύχτα για να ουρήσει και μερικές φορές με επείγουσα ανάγκη ή διαρροή. Συμβαίνει ότι μπορεί να είναι μια καλοήθης υπερπλασία, η οποία είναι η πιο συχνή. Ούτε πρέπει να ανησυχεί ο πληθυσμός, το να έχει αυτό το είδος συμπτώματος δεν σημαίνει ότι πάσχει από καρκίνο, πρέπει να γίνει μελέτη.