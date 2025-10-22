Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ συγκινημένες στον γάμο της αδελφής τους, Αλάνα

Η Αλάνα Χαντίντ, αδελφή των σούπερ μόντελ Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς στο Λος Άντζελες το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, έχοντας στο πλευρό της όλη την οικογένεια. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης τα άλλα της αδέλφια, Άνουαρ και Μαριέλ Χαντίντ, καθώς και οι γονείς τους, Μοχάμεντ Χαντίντ και Μέρι Μπάτλερ.

Η 42χρονη νύφη εντυπωσίασε με ένα vintage λευκό νυφικό της Βίβιαν Γουέστγουντ, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα της Dorsey και μια χειροποίητη χρυσή βέρα από τη Sofia Kaman.

Οι Τζίτζι και Μπέλα υιοθέτησαν ανοιξιάτικους τόνους γης με κομψές πράσινες δημιουργίες. Η 29χρονη Μπέλα φόρεσε ένα φόρεμα halter με πολυεπίπεδη, φουσκωτή φούστα, ενώ η 30χρονη Τζίτζι επέλεξε ένα μακρυμάνικο wrap φόρεμα.

Η συγκίνηση της μέρας δεν άφησε ανεπηρέαστη την Τζίτζι, που εθεάθη σε φωτογραφία να σκουπίζει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια της τελετής.

Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ συγκινημένες στον γάμο της αδελφής τους

«Ήταν όλα γεμάτα αγάπη», έγραψε η Αλάνα σε ανάρτησή της στο Instagram. Η αδελφή της, Τζίτζι, σχολίασε κάτω από τη δημοσίευση: «Ωπ, και πάλι κλαίω!»

https://www.instagram.com/p/DQEuIsCgaxh/

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Μοχάμεντ Χαντίντ στο Λος Άντζελες. «Θέλαμε να γίνει κάπου που να σημαίνει κάτι για εμάς, οπότε το σπίτι του πατέρα μου ήταν η φυσική επιλογή», είπε η Αλάνα στη Vogue σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στις 21 Οκτωβρίου.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που τόσοι άνθρωποι έκαναν τον κόπο να έρθουν απ’ όλο τον κόσμο — από την Τυνησία, το Κουβέιτ, το Παρίσι, τη Χαβάη. Άνθρωποι που είναι σημαντικοί για εμάς τώρα, αλλά και για τον γάμο μας στο μέλλον», πρόσθεσε. «Ένιωσα ότι ήμασταν περιτριγυρισμένοι από αγάπη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Ποια είναι η Αλάνα Χαντίντ

Η Αλάνα Χαντίντ είναι creative director και ακτιβίστρια, γνωστή για τη δυναμική της στάση υπέρ των Παλαιστινίων.

Γεννημένη στη Βιρτζίνια, έχει εργαστεί ως στιλίστρια, σχεδιάστρια και μοντέλο για οίκους όπως οι Saks Potts και Elena Velez, ενώ έχει δημιουργήσει συλλογές όπως η Current Moji και μια συνεργασία με τη Lou & Grey.

Στο πλαίσιο της ακτιβιστικής της δράσης, έχει εκφράσει ένθερμη υποστήριξη προς τους κατοίκους της Γάζας κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς. Ο πατέρας της, Μοχάμεντ Χαντίντ, είναι Παλαιστίνιος Αμερικανός και επιτυχημένος κτηματομεσίτης που μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως έφηβος.

«Αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μας βλέπουν», είχε δηλώσει η Αλάνα σε συνέντευξή της στο The Cut τον Ιούνιο του 2024. «Θέλουμε να βλέπουμε Παλαιστίνιους στην κυρίαρχη κουλτούρα».

