Bella Hadid: Οι πρώτες φωτογραφίες της από το νοσοκομείο - «Σας αγαπώ παιδιά», το μήνυμά της

Η Bella Hadid δημοσίευσε πρόσφατα φωτογραφίες που τη δείχνουν να βρίσκεται στο νοσοκομείο και να στηρίζεται σε ένα κρεβάτι.

Μάλιστα, η Μπέλα Χαντίντ έστειλε και μήνυμα στους διαδικτυακούς της ακολούθους, λέγοντας: «Σας αγαπώ παιδιά».

Στις φωτογραφίες το πασίγνωστο μοντέλο που διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme το 2012, δεν εξήγησε αυτή τη φορά ποιοι λόγοι την οδήγησαν στο νοσοκομείο. Όμως, φαίνεται στο κρεβάτι του νοσοκομείο, μαζί με ένα μικρό βελονάκι, ενώ έτρωγε πίτσα και έβλεπε ένα ουράνιο τόξο από το παράθυρο του δωματίου της.

Η μητέρα της, πάντως, Γιολάντα Χαντίντ, την αποκάλεσε «πολεμίστρια του Lyme», ενώ η αδερφή της, Gigi Hadid, της ευχήθηκε: «Σ' αγαπώ! Ελπίζω να νιώθεις τόσο δυνατή. Να γίνεις γρήγορα καλά».

Η Μπέλα Χαντίντ διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme το 2012, μαζί με τη μητέρα της, Γιολάντα, και τον μικρότερο αδελφό της Ανουάρ.