Δεν είναι μόνο η Μπέλα Χαντίντ: Οι διάσημοι που έδωσαν μάχη με τη νόσο Lyme

Με αφορμή τις συγκλονιστικές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν την Μπέλα Χαντίντ στο νοσοκομειακό κρεβάτι, η οποία δίνει μια σκληρή μάχη με τη νόσο Lyme εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά σε αυτή την ύπουλη ασθένεια.

Η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, έχει μιλήσει πολλές φορές για τη «σιωπηλή αναπηρία» που βιώνουν τόσο η κόρη της όσο και η ίδια, καθώς νοσεί επίσης, περιγράφοντας τη χρόνια κόπωση και τον πόνο που συνοδεύουν την πάθηση.

Η περίπτωση της Μπέλα Χαντίντ δεν είναι μοναδική στον κόσμο της showbiz καθώς αρκετοί ακόμα διάσημοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τον ίδιο εφιάλτη.

Avril Lavigne: Η πιο δύσκολη μάχη της ζωής της

Η Καναδή ποπ σταρ βρέθηκε καθηλωμένη στο κρεβάτι για μήνες. Όπως έχει εξομολογηθεί, ένιωθε ότι "έβλεπε τον θάνατο κατάματα".

Η Avril Lavigne επέστρεψε στη μουσική μετά από μακρά αποχή, δηλώνοντας ότι η εμπειρία της με τη Lyme disease την έκανε πιο δυνατή και πιο ευγνώμων για τη ζωή.

Justin Bieber: Η δημόσια αποκάλυψη

Το 2020, ο Justin Bieber αποκάλυψε μέσω Instagram ότι τα προβλήματα υγείας του, η κόπωση και τα δερματικά εξανθήματα που πολλοί σχολίαζαν, είχαν εξήγηση: τη νόσο Lyme. Ο τραγουδιστής μίλησε για το πόσο παρεξηγήθηκε η κατάστασή του, καθώς αρκετοί πίστευαν ότι απλώς είχε κακή όψη ή αδιαφορούσε για την εικόνα του.

Ο Justin Bieber στο γκαλά του Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, στη Νέα Υόρκη. AP

Shania Twain: Επηρεάστηκε ακόμα και η φωνή της

Η διάσημη τραγουδίστρια της country μουσικής αποκάλυψε ότι η λοίμωξη είχε επιπτώσεις στις φωνητικές της χορδές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ακόμη και χειρουργική επέμβαση. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να συνεχίσει την καριέρα της και να επιστρέψει στις συναυλίες.

Alec Baldwin και Ben Stiller: Η εμπειρία των ηθοποιών

Ο Alec Baldwin έχει δηλώσει ότι υπέφερε από επαναλαμβανόμενα επεισόδια, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, με πυρετό και εξουθένωση. Από την άλλη, ο Ben Stiller στάθηκε πιο τυχερός, αφού η ασθένεια διαγνώστηκε εγκαίρως και θεραπεύτηκε χωρίς μόνιμες επιπτώσεις.

Kelly Osbourne: Χρόνια χωρίς διάγνωση

Η κόρη του Ozzy Osbourne αποκάλυψε ότι έζησε για χρόνια με αδιάγνωστα συμπτώματα, μέχρι που τελικά έμαθε ότι έπασχε από Lyme disease. Όπως έχει πει, η αβεβαιότητα ήταν το πιο βασανιστικό κομμάτι.

Ο Ozzy Osbourne και η Kelly Osbourne στην 62η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Grammy στο Staples Center την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, στο Λος Άντζελες. AP

Μια νόσος που δεν κάνει διακρίσεις

Οι ιστορίες των διάσημων δείχνουν ότι η Lyme disease είναι μια πραγματική απειλή που μπορεί να πλήξει τον καθένα, ανεξάρτητα από κοινωνική θέση ή οικονομική επιφάνεια. Συχνά τα συμπτώματα μπερδεύουν τους γιατρούς και η διάγνωση καθυστερεί, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να περνούν μεγάλο διάστημα πόνου και αβεβαιότητας.