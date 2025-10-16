Λάμψη στο σόου Victoria’s Secret: «Oι άγγελοι επέστρεψαν» από την Αντριάνα Λίμα στη Τζίτζι Χαντίντ

Η επίδειξη μόδας της Victoria's Secret, η πιο πολυσυζητημένη παράδοση της μάρκας επέστρεψε χθες βράδυ στη Νέα Υόρκη με όλη τη λάμψη, το γκλίτερ και τα...φτερά που που την έκαναν εξαρχής πολιτιστικό γεγονός το μακρινό 1995.

Γνωστά πρόσωπα όπως οι Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio και πολλά ακόμη τοπ μόντελ επέστρεψαν στην πασαρέλα, μαζί με νέα ονόματα, όπως η σταρ της Εθνικής Ένωσης Μπάσκετ Γυναικών (WNBA) Angel Reese, η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που έγινε «Άγγελος» της Victoria's Secret.

H Jasmine Tookes REUTERS

Το φετινό σόου ήταν μια γιορτή μόδας, μουσικής και πολιτισμού, με την Jasmine Tookes να συγκινεί ανοίγοντας την πασαρέλα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Το 33χρονο supermodel, που περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της Juan David Borrero, εμφανίστηκε με ένα χρυσαφί κορμάκι από δίχτυ, διακοσμημένο με φωτεινά φτερά και περπάτησε με σιγουριά και συγκίνηση, χαϊδεύοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της στη μέση της σκηνής.

Οι εμφανίσεις από τις Madison Beer, Missy Elliott, Twice και Karol G, έκαναν επίσης τη βραδιά να μοιάζει λιγότερο με επίδειξη μόδας και περισσότερο με μια ολοκληρωμένη συναυλία... με πολλή δαντέλα. Η επίδειξη μεταδόθηκε ζωντανά στο Prime Video, το Amazon Live και ουσιαστικά σε κάθε κοινωνική πλατφόρμα που μπορεί να φανταστεί κανείς.

H Adut Akech ως...διαβολάκι στην πασαρέλα REUTERS

Στην πασαρέλα εμφανίστηκε επίσης η Irina Shayk, η οποία φόρεσε επίσης περισσότερες από μία εμφανίσεις στην πασαρέλα, αλλά και η κόρη της Kate Moss, Lila, η οποία εμφανίστηκε με μια γκρι ολόσωμη φόρμα με μακριά μανίκιας. Η εμφάνιση συνδυάστηκε με ένα άλλο γκρι πουλόβερ δεμένο γύρω από τη μέση της, ένα σκούρο γκρι σκουφάκι με ροζ γράμματα γραμμένο πάνω του, ροζ ψηλοτάκουνα παπούτσια με κοντά μανίκια και κάλτσες μέχρι το γόνατο.

H Karol G μάγεψε με την ερμηνεία της στο σόου REUTERS

Από την πασαρέλα του σόου, που είναι γνωστό για τα εξωφρενικά σκηνικά με τα περίπλοκα κοστούμια και τα σουτιέν αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, έχουν περάσει μερικά από τα μεγαλύτερα μοντέλα του κόσμοτ όπως οι Andriana Lima, Naomi Campbell αλλα και αστέρια της μουσικής όπως η Rihanna, η Taylor Swift και ο Justin Bieber

Το πρώτο σόου της Victoria's Secret διοργανώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης το 1995 και η τελευταία πασαρέλα των «αγγέλων» έγινε τον Δεκέμβριο του 2018. Το 2019, ο λιανοπωλητής, που βρισκόταν υπό τον έλεγχο της μητρικής εταιρείας L Brands, ακύρωσε το σόου λέγοντας ότι ήταν «σημαντικό να εξελιχθεί το μάρκετινγκ της Victoria's Secret». Εκείνη την εποχή, ο κολοσσός αντιμετώπιζε σειρά «πονοκεφάλων», όπως πτώση των πωλήσεων για τα ακριβά εσώρουχα, πίεση από τους επενδυτές, αλλά και αυξανόμενη κριτική για την ξεπερασμένη εικόνα της μάρκας και για τα εσώρουχα που δεν ταίριαζαν σε όλους τους σωματότυπους.

H Adriana Lima REUTERS

Η επίδειξη μόδας, η οποία έφτασε στο αποκορύφωμά της το 2001, είχε εκατομμύρια φανατικούς θεατές να την παρακολουθούν και ήταν γνωστή ως μια πολυτελής εκδήλωση με περίτεχνα κοστούμια εσωρούχων, μουσική από κορυφαίους καλλιτέχνες και σκηνικά με μεταβαλλόμενα θέματα. Στις 15 Μαΐου του 2024, η μάρκα ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα επέστρεφε το φθινόπωρο του 2024 με την Τάιρα Μπανκς ως παρουσιάστρια.

