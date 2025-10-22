Μπέλα Χαντίντ: Ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την εμφάνισή της στο show της «Victoria's Secret»

Η Μπέλα Χαντίντ έδειξε για άλλη μια φορά πόσο ειλικρινής είναι απαντώντας προσωπικά σε έναν θαυμαστή που αναρωτήθηκε γιατί φαινόταν να δυσκολεύεται κατά τη διάρκεια του Fashion Show της Victoria’s Secret .

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης του TikTok σχολίασε ότι το 29χρονο μοντέλο έμοιαζε «έτοιμη να κλάψει καθ’ όλη τη διάρκεια της πασαρέλας».

Η Μπέλα, χωρίς δισταγμό, απάντησε: «Είχα περίοδο εκείνο το πρωί και η αντοχή μου δεν έχει επανέλθει ακόμα μετά το νοσοκομείο», έγραψε, αναφερόμενη στην περιπέτεια με την υγεία της, λόγω υποτροπής της νόσου του Lyme, από την οποία πάσχει και πρόσφατα την οδήγησε στο νοσοοκομείο.

Με το χιούμορ και την άνεση να την χαρακτηρίζουν πάντα, η Μπέλα Χαντίντ ανέφερε: «Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και σας αγαπώ γι’ αυτό συγγνώμη αν σας απογοήτευσα».

Η ειλικρινής της απάντηση έγινε αμέσως viral, με τους θαυμαστές να εκφράζουν την αγάπη και τον θαυμασμό τους για την αυθεντικότητά της.

Η Μπέλα είχε εμφανιστεί στην πασαρέλα της «Victoria’s Secret» στη Νέα Υόρκη στις 15 Οκτωβρίου, φορώντας ένα κόκκινο σετ εσωρούχων, πριν επιστρέψει στη σκηνή για να κλείσει το show με ένα ασημένιο look και τα χαρακτηριστικά «φτερά αγγέλου» — τα οποία, όπως αποκάλυψε αργότερα, ζύγιζαν πάνω από 20 κιλά.

Σε ανάρτηση που αργότερα διέγραψε, η Χαντίντ σχολίασε με αυτοσαρκασμό: «Εντάξει, ας μην προσποιούμαστε ότι αυτά τα φτερά δεν ζύγιζαν 20 κιλά… αλλά πόσο όμορφα ήταν!»

