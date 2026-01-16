Μπέλα Χαντίντ: Έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του «The Beauty»

Την πρώτη της μεγάλη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί για το 2026 έκανε η Μπέλα Χαντίντ στην πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σειράς, The Beauty, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) στη Νέα Υόρκη.

Το γνωστό μοντέλο και πλέον ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα παραγωγή του Ryan Murphy, σε έναν ρόλο που σηματοδοτεί ένα από τα πιο απαιτητικά βήματα της καριέρας της στην υποκριτική. Στη σειρά υποδύεται τη Ruby, μια γυναίκα που προσβάλλεται από ένα μυστηριώδες σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, το οποίο χαρίζει απόλυτη ομορφιά στους φορείς του, με τίμημα όμως τον θάνατο.

Her name... her name is Bella Hadid. ❤️ She stuns at "The Beauty" premiere in NYC. pic.twitter.com/A5Wn0jweHU — E! News (@enews) January 15, 2026

Για τις ανάγκες του ρόλου, η Χαντίντ πραγματοποίησε επικίνδυνα γυρίσματα, ενώ φωτογραφίες από το πλατό τη δείχνουν καλυμμένη με αίματα και τραύματα στα πόδια, φορώντας χαρακτηριστικά κόκκινα δερμάτινα σύνολα και οδηγώντας μοτοσικλέτα, στοιχεία που αποτυπώνουν τον σατιρικό και σκοτεινό χαρακτήρα της σειράς.

Bella Hadid in Ryan Murphy’s ‘THE BEAUTY’. ? pic.twitter.com/6kM6Cr9mSJ — Film Crave (@_filmcrave) January 5, 2026

Η εμφάνιση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη red carpet παρουσία της Μπέλα Χαντίντ για τη νέα χρονιά, μετά από μια περίοδο ελάχιστων δημόσιων εμφανίσεων. Τις προηγούμενες εβδομάδες, η ίδια βρέθηκε στο Άσπεν και ξεχώρισε για το ιδιαίτερο στυλ της.

Η σειρά The Beauty, που κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιανουαρίου, έχει στο καστ ονόματα όπως ο Άστον Κούτσερ, ο Έβαν Πίτερς, η Ρεμπέκα Χολ, η Ιζαμπέλα Ροσελίνι και ο Άντονι Ράμος.

