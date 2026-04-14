Πέδρο Σάντσεθ από Πεκίνο: «Βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Αυτό που θέλουμε είναι να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο, και σήμερα αυτό το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται κυρίως από μία χώρα, η οποία είναι η κυβέρνηση του Ισραήλ», σχολίασε ο Σάντσεθ

  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η Κίνα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μέσω διαλόγου.
  • Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε τον πόλεμο ΗΠΑ
  • Ισραήλ εναντίον του Ιράν «παράνομο» και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Ισραήλ για παραβιάσεις.
  • Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών στη Μέση Ανατολή και υποσχέθηκε ότι η Κίνα θα συνεχίσει να παίζει εποικοδομητικό ρόλο για την ειρήνη.
  • Στην επίσκεψη, συζητήθηκε η ανάγκη μεταρρύθμισης της διεθνούς τάξης για να γίνει πιο αντιπροσωπευτική και δημοκρατική, καθώς και η βελτίωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας.
  • Οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις και να υποστηρίξουν την παγκόσμια ειρήνη, τονίζοντας τη σημασία της πολυμέρειας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
«Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο» στην επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έπειτα από συνάντηση που είχε στο Πεκίνο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια μπορούμε να καταβάλουμε, ειδικά από χώρες που έχουν την ικανότητα για διάλογο και δεν έχουν συμμετάσχει ενεργά σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο... Πιστεύω ότι αυτές οι προσπάθειες όχι μόνο είναι ευπρόσδεκτες, αλλά είναι και πραγματικά απαραίτητες», πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, μια από τις κορυφαίες δυτικές φωνές που αντιτίθενται στον «παράνομο» πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, επανέλαβε στους δημοσιογράφους ότι βρίσκεται «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Παρά τη διεθνή καταδίκη και τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση στη σύγκρουση που πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έπειτα από ενάμιση μήνα εχθροπραξιών που έχουν πλήξει τη Μέση Ανατολή.

«Αυτό που θέλουμε είναι να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο, και σήμερα αυτό το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται κυρίως από μία χώρα, η οποία είναι η κυβέρνηση του Ισραήλ», σχολίασε ο Σάντσεθ.

«Η πλειοψηφία των πολιτών της χώρας μας δεν θέλει πόλεμο (...) και θέλει να μην υπάρχει ατιμωρησία, ότι (...) οι γενοκτονίες, όπως αυτή που βλέπουμε στη Γάζα, που ελπίζουμε να μην επαναληφθούν στον Λίβανο, δεν θα είναι εγκλήματα που μένουν ατιμώρητα», συνέχισε.

Από την πλευρά του, ο Σι ζήτησε τον «πλήρη» σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών στη Μέση Ανατολή, διαβεβαιώνοντας ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει να διαδραματίζει «εποικοδομητικό» ρόλο στην αναζήτηση ειρήνης.

Σε αυτό το εξαιρετικά τεταμένο διεθνές πλαίσιο, ο Σάντσεθ δήλωσε επίσης ότι συζήτησε με τον Κινέζο πρόεδρο την ανάγκη «μεταρρύθμισης» της διεθνούς τάξης ώστε να γίνει «πολύ πιο συμπεριληπτική, πιο αντιπροσωπευτική, πιο δημοκρατική» και έτσι «να αναγνωριστεί περισσότερο η πολύπλευρη πραγματικότητα του σημερινού κόσμου».

Ο Ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κίνα για τέταρτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια, επανέλαβε την επιθυμία του για μια «πολύ πιο ισορροπημένη» οικονομική σχέση μεταξύ ΕΕ και Κίνας, επιθυμώντας να «κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διορθώσει» την «τρέχουσα εμπορική ανισορροπία».

Οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν επίσης να εμβαθύνουν τις διμερείς τους σχέσεις και να περιφρουρήσουν την παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη, εν μέσω της "ετοιμόρροπης", όπως τη χαρακτήρισε ο Σι, παγκόσμιας τάξης.

Όπως είπε ο Σι στον Ισπανό πρωθυπουργό, οι δύο χώρες θα πρέπει να υπερασπιστούν την αυθεντική πολυμέρεια, να ενισχύσουν την επικοινωνία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη και να συνεργαστούν στενά.

Οι σχέσεις των δύο χωρών, τόνισε ο Σι, έχουν αναπτυχθεί σταθερά, κάτι που εμπνέει σταθερότητα και στις σχέσεις Κίνας-ΕΕ.

"Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι προς το συμφέρον της Ισπανίας και της Ευρώπης η ενίσχυση των δεσμών με την Κίνα", δήλωσε από την πλευρά του ο Σάντσεθ.

