Άνδρος: Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο καπετάνιος - 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας έπεσαν το Αιγαίο

Snapshot Το πλοίο «CORSAGE C» προσάραξε και βυθίστηκε στις βόρειες ακτές της Άνδρου, μεταφέροντας φορτίο 3.000 τόνων μαγειρικής σόδας.

Τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το Λιμενικό Σώμα και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους σε Κέντρο Υγείας.

Η προσάραξη οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, καθώς ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Ξεκίνησαν άμεσα προληπτικές ενέργειες για την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης με πόντιση φράγματος και χρήση απορροφητικών υλικών.

Η επιχείρηση ανέδειξε την αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα του Λιμενικού, βασισμένη στην πρόσφατη εκπαίδευση και άσκηση αντιμετώπισης ρύπανσης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωίο της Τετάρτης (6/5) στην Άνδρο για την προσάραξη και βύθιση πλοίου στις βόρειες ακτές του νησιού.

Το πλοίο «CORSAGE C» σημαίας Vanuatu είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία μεταφέρεοντας φορτίο 3.000 μετρικών τόνων μαγειρικής σόδας. Τα 9 μέλη του πληρώματος (8 υπήκοοι Τουρκίας και 1 Αζερμπαϊτζάν) του πλοίου απεγκλωβίστηκαν από το Λιμενικό Σώμα.

Το χρονικό

Λϊγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης έλαβε σήμα κινδύνου κινδύνου (μέσω Olympia Radio) για προσάραξη και εισροή υδάτων του εν λόγω Φ/Γ πλοίου.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. Στο σημείο έσπευσανάμεσα λιμενικοί από Άνδρο, Κάρυστο και Πειραιά.

Συγκεκριμένα, υπό το συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., απέπλευσαν άμεσα τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλέοντα πλοία, με το Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» να εντοπίζει το πλοίο βυθισμένο. Το ΠΛΣ της Άνδρου περισυνέλλεξε 2 άτομα από τη θάλασσα και 7 άτομα από τη βραχώδη ακτή. Στην περιοχή επιχείρησε και ελικόπτερο Super Puma για την επιτήρηση και έλεγχο της περιοχής.

Οι 9 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στον λιμένα Γαυρίου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Άνδρου για προληπτικούς λόγους.

Ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος

Αμέσως μετά τη διάσωση των μελών του πληρώματος, ξεκίνησε με εντολή του Κέντρο Επιχειρήσεων η δεύτερη φάση της επιχείρησης με ευρεία κινητοποίηση και προληπτικές ενέργειες για την αποτοπή της θαλάσσιας ρύπανσης.

Συγκεριμένα:

Απέπλευσαν Περιπολικά σκάφη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) από Πειραιά, Σύρο και Σέριφο, καθώς και δύο εξειδικευμένα Αντιρρυπαντικά Σκάφη του Λ.Σ. από τη Σύρο και το Λαύριο.

Στο σημείο επιχείρησαν επίσης δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), τα οποία προέβησαν στην πόντιση πλωτού φράγματος και τη χρήση απορροφητικών υλικών.

Δείτε επίσης το βίντεο:

Πώς συνέβη το ναυτικό ατύχημα

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό η προσάραξη του πλοίου οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος καθώς, σύμφωνα με την πρώτη δήλωση του πλοιάρχου, ο ίδιο αποκοιμήθιηκε στο πηδάλιο του πλοίου.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα επιχείρησης, η συνεννόηση με την πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ήταν αποτελεσματική, με το Λιμενικό Σώμα να ενεργεί αυτόνομα και άμεσα.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της σημερινής κινητοποίησης των αντιρρυπαντικών μέσων ανέδειξε τη μέγιστη σημασία της διαρκούς αξιολόγησης και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Η επιτυχία της επιχείρησης βασίστηκε και στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την μεγάλη άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης, που πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής, Β. Κικίλια, στην Ελευσίνα (31 Μαρτίου 2026), επιβεβαιώνοντας στην πράξη το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και τον άμεσο χρόνο απόκρισης του Λιμενικού Σώματος.

Διαβάστε επίσης