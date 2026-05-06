Άνδρος: Πλωτό φράγμα για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από το ναυάγιο

Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές Αρχές μετά τη βύθιση στις ακτές της Άνδρου, φορτηγού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο Ουκρανία-Αλβανία μεταφέροντας οκτώ τόνους σόδας.

Άπαντες εκ του πληρώματος, είναι καλά στην υγεία τους, καθώς περισυνελέγησαν έγκαιρα από τα σκάφη του λιμενικού που έσπευσαν στο συμβάν. Λόγω της βύθισης του πλοίου υπάρχουν φόβοι για περιβαλλοντική ρύπανση.

Γι αυτόν τον λόγο, στο σημείο της βύθισης μεταβαίνουν προληπτικά δύο ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και 2 ακόμη πλωτά λιμενικά σκάφη, τα οποία μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό.

Οι λιμενικοί θα τοποθετήσουν το πλωτό φράγμα για αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένης θαλάσσιας ρύπανσης.