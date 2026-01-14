Διακοπή κυκλοφορίας σε Βασιλέως Γεωργίου και Ιοφώντος λόγω καθίζησης του δρόμου - Φωτογραφίες
Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στο σημείο
Σε βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας στις οδούς Βασιλέως Γεωργίου και Ιοφώντος εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος.
Η τροχαία έθεσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα διακοπή της κυκλοφορίας στη Βασ. Γεωργίου Β’ από το ύψος της οδού Σπ. Μερκούρη και της οδού Ιοφώντος από το ύψος της οδού Εργοτίμου.
Συνεργεία του δήμου προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
