Διακοπή κυκλοφορίας σε Βασιλέως Γεωργίου και Ιοφώντος λόγω καθίζησης του δρόμου - Φωτογραφίες

Καθίζηση του οδοστρώματος στην διασταύρωση των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ιοφώντος στην Αθήνα

Σε βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας στις οδούς Βασιλέως Γεωργίου και Ιοφώντος εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος.

Καθίζηση του οδοστρώματος στην διασταύρωση των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ιοφώντος στην Αθήνα Eurokinissi

Καθίζηση του οδοστρώματος στην διασταύρωση των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ιοφώντος στην Αθήνα Eurokinissi

Η τροχαία έθεσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα διακοπή της κυκλοφορίας στη Βασ. Γεωργίου Β’ από το ύψος της οδού Σπ. Μερκούρη και της οδού Ιοφώντος από το ύψος της οδού Εργοτίμου.