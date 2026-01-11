Θεσπρωτία: Κατολισθήσεις και καθιζήσεις λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων

Σοβαρά είναι τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στον Δήμο Φιλιατών της Θεσπρωτίας από τις συνεχείς βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται τις τελευταίες ημέρες.

Καταπτώσεις και καθιζήσεις σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου δυσχεραίνουν την επικοινωνία των χωριών και τις μετακινήσεις των κατοίκων.

Ιδιαίτερα επηρεάστηκαν οι περιοχές και οι οικισμοί Άγιοι Πάντες, Άγιος Νικόλαος, Αμπελώνας, Τσαμαντάς, Γαρδίκι, Λιά, Λίστα και Χαραυγή, όπου σε αρκετά τμήματα του δικτύου η κυκλοφορία πραγματοποιείται με δυσκολία ή διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφάλειας, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, τρία μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φιλιατών βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση, επιχειρώντας την απομάκρυνση φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, επιστρατεύτηκαν και μηχανήματα ιδιωτών, προκειμένου να επιταχυνθούν οι παρεμβάσεις και να διασφαλιστεί η πρόσβαση προς τους οικισμούς.

Οι εργασίες επικεντρώνονται κατά προτεραιότητα σε σημεία με αυξημένη επικινδυνότητα, ενώ η δημοτική αρχή απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και το έδαφος παραμένει κορεσμένο.

Την ίδια στιγμή οριακή παραμένει η στάθμη του ποταμού Καλαμά που διασχίζει το Δήμο Φιλιατών, με μικρή υποχώρηση των υδάτων αλλά με πλημμυρισμένες εκτάσεις σε όλο του το μήκος μέχρι το φράγμα Ραγίου.

