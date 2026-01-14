Ζάκυνθος: Σύλληψη 53χρονου που διέρρηξε και έκλεψε βενζινάδικο

Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, για την διάρρηξη πρατηρίου καυσίμων.

Ο 53χρονος τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, αφού πρώτα παραβίασε πόρτα πρατηρίου υγρών καυσίμων, στη συνέχεια αφαίρεσε από το ταμείο της επιχείρησης το χρηματικό ποσό των 852 ευρώ.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του πρατηρίου και μετά από έρευνες κατέληξαν στην σύλληψη του δράστη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για το αδίκημα της κλοπής θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.