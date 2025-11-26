ΗΠΑ: Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο

«Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς θα πληρώσει πολύ ακριβά», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social

ΗΠΑ: Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο

Μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025.

Υπέκυψαν στα τραύματά τους οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ που δέχτηκαν πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα, με τον Ντόναλντ Τραμπ, να υποσχέθηκε ότι ο δράστης θα «πληρώσει πολύ ακριβά».

«Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς είναι σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβά», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται στη Φλόριντα για την «Ημέρα των Ευχαριστιών» και ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Τραμπ - Μέλη Εθνοφρουράς

«Ο Θεός να ευλογεί την Εθνοφρουρά μας και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το γραφείο μου, είμαστε μαζί σας!».

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια.

«Με μεγάλη θλίψη, επιβεβαιώνουμε ότι τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνιας που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον υπέκυψαν στα τραύματά τους», ενημέρωσε ο Πάτρικ Μόρισεϊ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Ολόκληρη η πολιτεία μας θρηνεί μαζί με τις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και την κοινότητα της Εθνοφρουράς. Η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ τις υπηρεσίες και τη θυσία τους, και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτήν την αποτρόπαιη πράξη», συμπλήρωσε.

Το χρονικό των πυροβολισμών

Νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη (26/11), δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και οχήματα πρώτων βοηθειών.

«Η Μητροπολιτική Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς στη διασταύρωση της 17ης Οδού και της 1ης Οδού στα βορειοδυτικά», ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι «έχει συλληφθεί ένας ύποπτος».

Η Μικτή Δύναμη της Ουάσιγκτον (Joint DC Task Force) επιβεβαίωσε ότι έσπευσε σε περιστατικό κοντά στον Λευκό Οίκο, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Εκπρόσωπος της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Συναγερμός για λόγους ασφαλείας σήμανε εξάλλου στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, όπου καθηλώθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί πλέον, χωρίς να διευκρινίζεται εάν το συμβάν συνδέεται με το επεισόδιο κοντά στον Λευκό Οίκο.

