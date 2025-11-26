ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο κατά δύο μελών της Εθνικής Φρουράς - Εικόνες και βίντεο

Δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν από πυρά την Τετάρτη κοντά στον Λευκό Οίκο, με την κατάσταση της υγείας τους να παραμένει άγνωστη.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και οχήματα πρώτων βοηθειών.

«Η Μητροπολιτική Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς στη διασταύρωση της 17ης Οδού και της 1ης Οδού στα βορειοδυτικά», ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι «έχει συλληφθεί ένας ύποπτος».

Please join me in praying for the two National Guardsmen who were just shot moments ago in Washington D.C.@DHSgov is working with local law enforcement to gather more information. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 26, 2025

Η Μικτή Δύναμη της Ουάσιγκτον (Joint DC Task Force) επιβεβαίωσε ότι έσπευσε σε περιστατικό κοντά στον Λευκό Οίκο, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Ωστόσο, εκπρόσωπός της δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε άμεσα ότι μέλη της Εθνοφρουράς έχουν δεχθεί πυρά.

One member of the National Guard reportedly killed in a shooting earlier near the White House in Washington, D.C. pic.twitter.com/EkbnJAXRCm — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025

Εκπρόσωπος της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard. pic.twitter.com/WwlOalaDRE — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025

Τη στιγμή του επεισοδίου, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο γήπεδο γκολφ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς.

Η Αστυνομία της Ουάσιγκτον αναφέρει ότι ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.