ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο κατά δύο μελών της Εθνικής Φρουράς - Εικόνες και βίντεο
Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί για τον πυροβολισμό κατά μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον
Δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν από πυρά την Τετάρτη κοντά στον Λευκό Οίκο, με την κατάσταση της υγείας τους να παραμένει άγνωστη.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και οχήματα πρώτων βοηθειών.
«Η Μητροπολιτική Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς στη διασταύρωση της 17ης Οδού και της 1ης Οδού στα βορειοδυτικά», ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι «έχει συλληφθεί ένας ύποπτος».
Η Μικτή Δύναμη της Ουάσιγκτον (Joint DC Task Force) επιβεβαίωσε ότι έσπευσε σε περιστατικό κοντά στον Λευκό Οίκο, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Ωστόσο, εκπρόσωπός της δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε άμεσα ότι μέλη της Εθνοφρουράς έχουν δεχθεί πυρά.
Εκπρόσωπος της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.
Τη στιγμή του επεισοδίου, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο γήπεδο γκολφ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς.
Η Αστυνομία της Ουάσιγκτον αναφέρει ότι ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.