Οι ΗΠΑ «παγώνουν» τις αιτήσεις ασύλου για τους Αφγανούς μετά τα πυρά στα μέλη της Εθνοφρουράς

Οι ΗΠΑ «παγώνουν» τις αιτήσεις ασύλου για τους Αφγανούς μετά τα πυρά στα μέλη της Εθνοφρουράς

Mέλη της Εθνοφρουράς κάνουν περιπολία μετά τους πυροβολισμούς

Οι ΗΠΑ «παγώνουν» την επεξεργασία όλων των αιτημάτων μετανάστευσης για Αφγανούς υπηκόους εν αναμονή της αναθεώρησης των «πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου», ανακοίνωσαν οι Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ. Σε ανάρτηση στο X, ο οργανισμός ανέφερε: «Η προστασία και η ασφάλεια της πατρίδας μας και του αμερικανικού λαού παραμένει η μοναδική μας εστίαση και αποστολή».

Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο. Ο φερόμενος ως δράστης ήταν Αφγανός υπήκοος που εισήλθε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική πράξη» και πρόσθεσε ότι θα λάβει μέτρα για την απομάκρυνση ξένων «από οποιαδήποτε χώρα που δεν ανήκει εδώ». Δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί εισήλθαν στις ΗΠΑ υπό ειδική προστασία μετανάστευσης μετά την χαοτική αποχώρηση των ΗΠΑ από τη χώρα το 2021 υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Πηγές των αρχών επιβολής του νόμου αναγνώρισαν νωρίτερα τον φερόμενο ως δράστη στο CBS, ως Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, έναν 29χρονο Αφγανό υπήκοο που εισήλθε στη χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχείρηση καλωσόρισμα στους Συμμάχους».

Σε δήλωσή του μετά τους πυροβολισμούς, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «πρέπει τώρα να επανεξετάσουν κάθε αλλοδαπό που έχει εισέλθει στη χώρα μας από το Αφγανιστάν υπό τον Μπάιντεν». Η τελευταία εντολή έρχεται να προστεθεί σε μια ταξιδιωτική απαγόρευση στις ΗΠΑ που επέβαλε ο Τραμπ σε υπηκόους του Αφγανιστάν - και 11 άλλων χωρών - νωρίτερα φέτος.

Οι Αφγανοί υπήκοοι που κατέχουν Ειδικές Βίζες Μετανάστευσης, διαθέσιμες σε όσους συνεργάστηκαν άμεσα με τον αμερικανικό στρατό πριν οι Ταλιμπάν ανακτήσουν τον έλεγχο της χώρας το 2021, ήταν μεταξύ των λίγων εξαιρέσεων από τις σαρωτικές απαγορεύσεις. Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ τερμάτισε επίσης ένα πρόγραμμα που παρείχε προστασία απέλασης σε χιλιάδες ανθρώπους από το Αφγανιστάν.

Το πρόγραμμα προσωρινού προστατευόμενου καθεστώτος επέτρεπε στους μετανάστες να λαμβάνουν άδειες εργασίας εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκρινε ότι δεν ήταν ασφαλές για αυτούς να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους λόγω πολέμου.

