Βραβεία Grammy 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την πολυαναμενόμενη τελετή απονομής
Δείτε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη μεγαλύτερη νύχτα της μουσικής
Η 68η ετήσια τελετή απονομής των Βραβείων Grammy επιστρέφει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, και αναμένεται να είναι αξέχαστη, καθώς οι λάτρεις της μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μερικούς από τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες να γράφουν ιστορία.
Ο Kendrick Lamar, ο οποίος έχει βραβευτεί 22 φορές με Grammy, ηγείται -για δεύτερη συνεχή χρονιά- με εννέα υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών άλμπουμ της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς. Η Lady Gaga, ο Jack Antonoff και ο Καναδός παραγωγός/συνθέτης Cirkut ακολουθούν με επτά υποψηφιότητες ο καθένας.
Φέτος, τα Βραβεία Grammy εισήγαγαν δύο νέες κατηγορίες: Καλύτερο Εξώφυλλο Άλμπουμ (Best Album Cover) και Καλύτερο Παραδοσιακό Άλμπουμ Country (Best Traditional Country Album).
«Κάθε χρόνο, κατά την αναθεώρηση των βραβείων και των υποψηφιοτήτων, εστιάζουμε στην βελτίωση των κανόνων μας, για να διασφαλίσουμε ότι τιμάμε την δημιουργική μας κοινότητα με τον πιο ουσιαστικό τρόπο», δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Recording Academy, Harvey Mason Jr.
Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη μεγαλύτερη νύχτα της μουσικής.
Ποιοι είναι υποψήφιοι;
Φέτος, αναμένεται να δούμε πολλές ιστορικές νίκες στα πολυαναμενόμενα Βραβεία Grammy 2026.
Ο Kendrick Lamar ηγείται -για δεύτερη συνεχή χρονιά- με εννέα υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών άλμπουμ της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς.
Η Lady Gaga, ο Jack Antonoff και ο Καναδός παραγωγός/συνθέτης Cirkut ακολουθούν με επτά υποψηφιότητες ο καθένας.
Η Sabrina Carpenter, ο Bad Bunny, ο Leon Thomas και ο Serban Ghenea έχουν από έξι υποψηφιότητες ο καθένας, ενώ ο Andrew Watt, οι Clipse, η Doechii, ο Sounwave, η SZA, οι Turnstile και ο Tyler, the Creator έχουν από πέντε υποψηφιότητες ο καθένας.
Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία φέτος, καθώς έγινε ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κέρδισε ταυτόχρονα υποψηφιότητες στις τρεις σημαντικότερες κατηγορίες των βραβείων Grammy: στα άλμπουμ της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς με το «Debí Tirar Más Fotos».
Αυτό δεν ήταν το μόνο ιστορικό γεγονός που λαμβάνει χώρα στα βραβεία Grammy 2026.
Η K-pop φαίνεται ότι έχει αρχίσει και λαμβάνει περισσότερη διεθνή αναγνώριση χάρη στο hit τραγούδι της Rosé και του Bruno Mars «APT.», το οποίο είναι υποψήφιο για δίσκο της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς, εκτός από την καλύτερη ποπ ερμηνεία ντουέτου/γκρουπ.
Το «Golden», ένα hit τραγούδι από την επιτυχημένη ταινία του Netflix «Kpop Demon Hunters», κέρδισε υποψηφιότητα για το τραγούδι της χρονιάς, την ποπ ερμηνεία ντουέτου/γκρουπ και το καλύτερο τραγούδι γραμμένο για σειρά, προσδίδοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στην K-pop.
Ποιοι θα ερμηνεύσουν στην σκηνή;
Όλοι οι υποψήφιοι για το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη, συμπεριλαμβανομένων των Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Olivia Dean, Sombr και The Marías, θα ανέβουν στην σκηνή, για μια ιδιαίτερη μουσική εμφάνιση.
Ο Justin Bieber αναμένεται επιστρέψει στη σκηνή της τελετής απονομής βραβείων για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, ενώ μεταξύ των καλλιτεχνών που θα ερμηνεύσουν είναι οι Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Clipse, Pharrell Williams και Bruno Mars.
Η Lauryn Hill, η Reba McEntire, η Brandy Clark, ο Lukas Nelson, ο Post Malone, ο Slash, ο Duff McKagan, ο Chad Smith και ο Andrew Watt θα αποτίσουν φόρο τιμής στους πολυαγαπημένους καλλιτέχνες που έφυγαν από την ζωή την τελευταία χρονιά.
Ποιος θα κάνει host και ποιοι θα απονείμουν τα βραβεία;
Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ο κωμικός Trevor Noah θα είναι ο host των βραβείων Grammy, ενώ τόνισε ότι αυτή θα είναι η τελευταία του φορά.
Έως τώρα, λίγα έχουν γίνει γνωστά για το ποιοι θα απονείμουν τα βραβεία. Οι Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Doechii, Harry Styles, Jeff Goldblum, KAROL G και Lainey Wilson είναι μερικά από τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί ότι θα ανέβουν στη σκηνή. Οι κωμικοί Marcello Hernández και Nikki Glaser, οι ράπερ Q-Tip και Queen Latifah και η τραγουδίστρια Teyana Taylor είναι επίσης ανάμεσα στα ονόματα.
Οι λάτρεις της μουσικής μπορούν να συντονιστούν την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 20.00 ET (03.00, Δευτέρα 2 Ιανουαρίου ώρα Ελλάδας) για να παρακολουθήσουν τα Βραβεία Grammy ζωντανά από το Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες στο αμερικανικό δίκτυο CBS ή να τα παρακολουθήσουν ζωντανά και on-demand στο Paramount+.
Μόνο οι ηχογραφήσεις που κυκλοφόρησαν εμπορικά στις Η.Π.Α. μεταξύ 31 Αυγούστου 2024 και 30 Αυγούστου 2025 ήταν επιλέξιμες για τις φετινές υποψηφιότητες. Ακολουθούν μερικές από τις υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν για τα βραβεία Grammy 2026.
Η πλήρης λίστα είναι διαθέσιμη στο Grammy.com.
Άλμπουμ της Χρονιάς
«DeBÍ TiRAR MáS FOToS», Bad Bunny
«SWAG», Justin Bieber
«Man’s Best Friend», Sabrina Carpenter
«Let God Sort Em Out», Clipse, Pusha T και Malice
«Mayhem», Lady Gaga
«GNX», Kendrick Lamar
«MUTT», Leon Thomas
«CHROMAKOPIA», Tyler, the Creator
Τραγούδι της Χρονιάς
«Abracadabra», Lady Gaga
«Anxiety», Doechii
«DtMF», Bad Bunny
«Golden», KPop Demon Hunters
«luther», Kendrick Lamar και SZA
«Manchild», Sabrina Carpenter
«WILDFLOWER», Billie Eilish
Δίσκος της Χρονιάς
«DtMF», Bad Bunny
«Manchild», Sabrina Carpenter
«Anxiety», Doechii
«WILDFLOWER», Billie Eilish
«Abracadabra», Lady Gaga
«luther», Kendrick Lamar και SZA
«The Subway», Chappell Roan
«APT.» Rosé και Bruno Mars
Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Καλύτερη Ποπ Σόλο Εκτέλεση
«Daises», Justin Bieber
«Manchild», Sabrina Carpenter
«Disease», Lady Gaga
«The Subway», Chappell Roan
«Messy», Lola Young
Καλύτερο Ποπ Ντούο/Ομαδική Εκτέλεση
«Defying Gravity», Cynthia Erivo και Ariana Grande
«Golden», HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
«Gabriela», Katseye
«APT.», Rosé και Bruno Mars
«30 for 30», SZA και Kendrick Lamar
Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ
«Let God Sort Em Out», Clipse, Pusha T και Malice
«Glorious», GloRilla
«God Does Like Ugly», JID
«GNX», Kendrick Lamar
«Chromakopia», Tyler, The Creator
Καλύτερη Ραπ Εκτέλεση
«Outside», Cardi B
«Chains & Whips», Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams
«Anxiety», Doechii
«tv off», Kenrdick Lamar f/Lefty Gunplay
«Darling, I», Tyler, the Creator f/ Teezo Touchdown
Καλύτερο Παραδοσιακό Άλμπουμ Country
«Dollar A Day», Charley Crockett
«American Romance», Lukas Nelson
«Oh What A Beautiful World», Willie Nelson
«Hard Headed Woman», Margo Price
«Ain’t In It For My Health», Zach Top
Καλύτερο Σύγχρονο Άλμπουμ Country
«Patterns», Kelsea Ballerini
«Snipe Hunter», Tyler Childers
«Evangeline Vs. The Machine», Eric Church
«Beautifully Broken», Jelly Roll
«Postcards From Texas», Miranda Lambert
Καλύτερη Σόλο Country Εμφάνιση
«Nose on the Grindstone», Tyler Childers
«Good News», Shaboozey
«Bad As I Used to Be», Chris Stapleton
«I Never Lie», Zach Top
«Somewhere Over Laredo», Lainey Wilson
Καλύτερο Rock Άλμπουμ
«private music», Deftones
«I Quit», HAIM
«From Zero», Linkin Park
«NEVER ENOUGH», Turnstile
«Idols», YUNGBLUD
Καλύτερη Rock Εμφάνιση
«U Should Not Be Doing That», Amyl and The Sniffers
«The Emptiness Machine», Linkin Park
«NEVER ENOUGH», Turnstile
«Mirtazapine», Hayley Williams
«Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning», YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Καλύτερο R&B Άλμπουμ
«BELOVED», GIVĒON
«Why Not More?», Coco Jones
«The Crown», Ledisi
«Escape Room», Teyana Taylor
«MUTT», Leon Thomas
Καλύτερη R&B Εμφάνιση
«YUKON», Justin Bieber
«It Depends», Chris Brown f/ Bryson Tiller
«Folded», Kehlani
«MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)», Leon Thomas
«Heart Of A Woman», Summer Walker