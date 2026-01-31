Βραβεία Grammy 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την πολυαναμενόμενη τελετή απονομής

Η 68η ετήσια τελετή απονομής των Βραβείων Grammy επιστρέφει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, και αναμένεται να είναι αξέχαστη, καθώς οι λάτρεις της μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μερικούς από τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες να γράφουν ιστορία.

Ο Kendrick Lamar, ο οποίος έχει βραβευτεί 22 φορές με Grammy, ηγείται -για δεύτερη συνεχή χρονιά- με εννέα υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών άλμπουμ της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς. Η Lady Gaga, ο Jack Antonoff και ο Καναδός παραγωγός/συνθέτης Cirkut ακολουθούν με επτά υποψηφιότητες ο καθένας.

Φέτος, τα Βραβεία Grammy εισήγαγαν δύο νέες κατηγορίες: Καλύτερο Εξώφυλλο Άλμπουμ (Best Album Cover) και Καλύτερο Παραδοσιακό Άλμπουμ Country (Best Traditional Country Album).

«Κάθε χρόνο, κατά την αναθεώρηση των βραβείων και των υποψηφιοτήτων, εστιάζουμε στην βελτίωση των κανόνων μας, για να διασφαλίσουμε ότι τιμάμε την δημιουργική μας κοινότητα με τον πιο ουσιαστικό τρόπο», δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Recording Academy, Harvey Mason Jr.

Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη μεγαλύτερη νύχτα της μουσικής.

Ποιοι είναι υποψήφιοι;

Φέτος, αναμένεται να δούμε πολλές ιστορικές νίκες στα πολυαναμενόμενα Βραβεία Grammy 2026.

Η Sabrina Carpenter, ο Bad Bunny, ο Leon Thomas και ο Serban Ghenea έχουν από έξι υποψηφιότητες ο καθένας, ενώ ο Andrew Watt, οι Clipse, η Doechii, ο Sounwave, η SZA, οι Turnstile και ο Tyler, the Creator έχουν από πέντε υποψηφιότητες ο καθένας.

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία φέτος, καθώς έγινε ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κέρδισε ταυτόχρονα υποψηφιότητες στις τρεις σημαντικότερες κατηγορίες των βραβείων Grammy: στα άλμπουμ της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς με το «Debí Tirar Más Fotos».

Αυτό δεν ήταν το μόνο ιστορικό γεγονός που λαμβάνει χώρα στα βραβεία Grammy 2026.

Η K-pop φαίνεται ότι έχει αρχίσει και λαμβάνει περισσότερη διεθνή αναγνώριση χάρη στο hit τραγούδι της Rosé και του Bruno Mars «APT.», το οποίο είναι υποψήφιο για δίσκο της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς, εκτός από την καλύτερη ποπ ερμηνεία ντουέτου/γκρουπ.

Το «Golden», ένα hit τραγούδι από την επιτυχημένη ταινία του Netflix «Kpop Demon Hunters», κέρδισε υποψηφιότητα για το τραγούδι της χρονιάς, την ποπ ερμηνεία ντουέτου/γκρουπ και το καλύτερο τραγούδι γραμμένο για σειρά, προσδίδοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στην K-pop.

Ποιοι θα ερμηνεύσουν στην σκηνή;

Όλοι οι υποψήφιοι για το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη, συμπεριλαμβανομένων των Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Olivia Dean, Sombr και The Marías, θα ανέβουν στην σκηνή, για μια ιδιαίτερη μουσική εμφάνιση.

Ο Justin Bieber αναμένεται επιστρέψει στη σκηνή της τελετής απονομής βραβείων για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, ενώ μεταξύ των καλλιτεχνών που θα ερμηνεύσουν είναι οι Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Clipse, Pharrell Williams και Bruno Mars.

Η Lauryn Hill, η Reba McEntire, η Brandy Clark, ο Lukas Nelson, ο Post Malone, ο Slash, ο Duff McKagan, ο Chad Smith και ο Andrew Watt θα αποτίσουν φόρο τιμής στους πολυαγαπημένους καλλιτέχνες που έφυγαν από την ζωή την τελευταία χρονιά.

Ποιος θα κάνει host και ποιοι θα απονείμουν τα βραβεία;

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ο κωμικός Trevor Noah θα είναι ο host των βραβείων Grammy, ενώ τόνισε ότι αυτή θα είναι η τελευταία του φορά.

Έως τώρα, λίγα έχουν γίνει γνωστά για το ποιοι θα απονείμουν τα βραβεία. Οι Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Doechii, Harry Styles, Jeff Goldblum, KAROL G και Lainey Wilson είναι μερικά από τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί ότι θα ανέβουν στη σκηνή. Οι κωμικοί Marcello Hernández και Nikki Glaser, οι ράπερ Q-Tip και Queen Latifah και η τραγουδίστρια Teyana Taylor είναι επίσης ανάμεσα στα ονόματα.

Οι λάτρεις της μουσικής μπορούν να συντονιστούν την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 20.00 ET (03.00, Δευτέρα 2 Ιανουαρίου ώρα Ελλάδας) για να παρακολουθήσουν τα Βραβεία Grammy ζωντανά από το Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες στο αμερικανικό δίκτυο CBS ή να τα παρακολουθήσουν ζωντανά και on-demand στο Paramount+.

Μόνο οι ηχογραφήσεις που κυκλοφόρησαν εμπορικά στις Η.Π.Α. μεταξύ 31 Αυγούστου 2024 και 30 Αυγούστου 2025 ήταν επιλέξιμες για τις φετινές υποψηφιότητες. Ακολουθούν μερικές από τις υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν για τα βραβεία Grammy 2026.

Η πλήρης λίστα είναι διαθέσιμη στο Grammy.com.

Άλμπουμ της Χρονιάς

«DeBÍ TiRAR MáS FOToS», Bad Bunny

«SWAG», Justin Bieber

«Man’s Best Friend», Sabrina Carpenter

«Let God Sort Em Out», Clipse, Pusha T και Malice

«Mayhem», Lady Gaga

«GNX», Kendrick Lamar

«MUTT», Leon Thomas

«CHROMAKOPIA», Tyler, the Creator

Ο Kendrick Lamar κατά τη διάρκεια του Super Bowl 59, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025, στη Νέα Ορλεάνη. AP/Αρχείου

Τραγούδι της Χρονιάς

«Abracadabra», Lady Gaga

«Anxiety», Doechii

«DtMF», Bad Bunny

«Golden», KPop Demon Hunters

«luther», Kendrick Lamar και SZA

«Manchild», Sabrina Carpenter

«WILDFLOWER», Billie Eilish

Η Lady Gaga στην παραλία της Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο Associated Press

Δίσκος της Χρονιάς

«DtMF», Bad Bunny

«Manchild», Sabrina Carpenter

«Anxiety», Doechii

«WILDFLOWER», Billie Eilish

«Abracadabra», Lady Gaga

«luther», Kendrick Lamar και SZA

«The Subway», Chappell Roan

«APT.» Rosé και Bruno Mars

Ο Bad Bunny εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της τελικής συναυλίας της καλοκαιρινής του περιοδείας, στο Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot, στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Οι KATSEYE ερμηνεύουν το «Gnarly» κατά τη διάρκεια των Nickelodeon Kids' Choice Awards το Σάββατο 21 Ιουνίου 2025, στο The Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. AP

Καλύτερη Ποπ Σόλο Εκτέλεση

«Daises», Justin Bieber

«Manchild», Sabrina Carpenter

«Disease», Lady Gaga

«The Subway», Chappell Roan

«Messy», Lola Young

Η Sabrina Carpenter εμφανίζεται στα Brit Awards 2025 στο Λονδίνο, το Σάββατο 1 Μαρτίου 2025. AP

Καλύτερο Ποπ Ντούο/Ομαδική Εκτέλεση

«Defying Gravity», Cynthia Erivo και Ariana Grande

«Golden», HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

«Gabriela», Katseye

«APT.», Rosé και Bruno Mars

«30 for 30», SZA και Kendrick Lamar

Η Cynthia Erivo και η Ariana Grande ερμηνεύουν το «Defying Gravity» κατά τη διάρκεια της τελετής των Όσκαρ την Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025, στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. AP

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

«Let God Sort Em Out», Clipse, Pusha T και Malice

«Glorious», GloRilla

«God Does Like Ugly», JID

«GNX», Kendrick Lamar

«Chromakopia», Tyler, The Creator

Ο Tyler, the Creator εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του δεύτερου Σαββατοκύριακου του Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών Coachella Valley, το Σάββατο 20 Απριλίου 2024, στο Empire Polo Club στο Indio της Καλιφόρνια. AP

Καλύτερη Ραπ Εκτέλεση

«Outside», Cardi B

«Chains & Whips», Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams

«Anxiety», Doechii

«tv off», Kenrdick Lamar f/Lefty Gunplay

«Darling, I», Tyler, the Creator f/ Teezo Touchdown

Η Doechi στο One Musicfest την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στο Piedmont Park της Ατλάντα. AP

Καλύτερο Παραδοσιακό Άλμπουμ Country

«Dollar A Day», Charley Crockett

«American Romance», Lukas Nelson

«Oh What A Beautiful World», Willie Nelson

«Hard Headed Woman», Margo Price

«Ain’t In It For My Health», Zach Top

Καλύτερο Σύγχρονο Άλμπουμ Country

«Patterns», Kelsea Ballerini

«Snipe Hunter», Tyler Childers

«Evangeline Vs. The Machine», Eric Church

«Beautifully Broken», Jelly Roll

«Postcards From Texas», Miranda Lambert

Καλύτερη Σόλο Country Εμφάνιση

«Nose on the Grindstone», Tyler Childers

«Good News», Shaboozey

«Bad As I Used to Be», Chris Stapleton

«I Never Lie», Zach Top

«Somewhere Over Laredo», Lainey Wilson

Καλύτερο Rock Άλμπουμ

«private music», Deftones

«I Quit», HAIM

«From Zero», Linkin Park

«NEVER ENOUGH», Turnstile

«Idols», YUNGBLUD

Η Έμιλι Άρμστρονγκ, ο Κόλιν Μπρίτεν και ο Μάικ Σινόδα των Linkin Park την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024, στο Λος Άντζελες. AP

Καλύτερη Rock Εμφάνιση

«U Should Not Be Doing That», Amyl and The Sniffers

«The Emptiness Machine», Linkin Park

«NEVER ENOUGH», Turnstile

«Mirtazapine», Hayley Williams

«Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning», YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Ο Yungblud αποτίει φόρο τιμής στον Ozzy Osbourne κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025, στο UBS Arena στο Elmont της Νέας Υόρκης. AP

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

«BELOVED», GIVĒON

«Why Not More?», Coco Jones

«The Crown», Ledisi

«Escape Room», Teyana Taylor

«MUTT», Leon Thomas

Η Teyana Taylor εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των βραβείων BET Awards τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2025, στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες. AP

Καλύτερη R&B Εμφάνιση

«YUKON», Justin Bieber

«It Depends», Chris Brown f/ Bryson Tiller

«Folded», Kehlani

«MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)», Leon Thomas

«Heart Of A Woman», Summer Walker