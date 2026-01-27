Χάρι Στάιλς: Ανεβαίνει ξανά στη σκηνή των Grammy - Αυτή τη φορά ως παρουσιαστής

Στη σκηνή της 68ης τελετής απονομής των Grammy Awards, θα ανέβει ο Χάρι Στάιλς, αυτή την Κυριακή, αναλαμβάνοντας ρόλο παρουσιαστή στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς.

Ο Στάιλς έχει ήδη κατακτήσει τρία βραβεία Grammy, με κορυφαία διάκριση το Άλμπουμ της Χρονιάς για το Harry’s House το 2023, ωστόσο αυτή τη φορά επιστρέφει στη σκηνή των Grammy σε έναν διαφορετικό ρόλο, μακριά από το μικρόφωνο της ερμηνείας και πιο κοντά στο κέντρο της λαμπερής τελετής.

Η γνωστοποίηση έγινε μέσω της επίσημης σελίδας των Grammy στο Instagram, με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Ο Χάρι βρίσκεται σε μια νέα εποχή. Ελπίζουμε μόνο να μας στείλει κάποια μυστικά σήματα όσο θα παρουσιάζει. Άλλωστε, μιλάμε άπταιστα Stylenese».

https://www.instagram.com/p/DT_Z-IzjMn8/

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα κύμα ενθουσιασμού, με τους θαυμαστές του καλλιτέχνη να εκφράζουν τη χαρά και την ανυπομονησία τους στα σχόλια.

Ένα δυναμικό comeback

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της περιοδείας «Together, Together», που συνοδεύει το νέο άλμπουμ του Χάρι Στάιλς με τίτλο «Kiss All the Time. Disco Occasionally», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει από το Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στο Σίδνεϊ στις 13 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνοντας εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο, αλλά και μια εντυπωσιακή 30ήμερη παραμονή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Harry Styles is going to present a 2026 grammy award!



Via HSHQ pic.twitter.com/ObeKtP3FAm — OT5 Daily (@OT5Dailys) January 26, 2026

Τα εισιτήρια για τις πρώτες συναυλίες έχουν ήδη αρχίσει να εξαντλούνται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, με τους θαυμαστές να παραμένουν στις διαδικτυακές ουρές των ηλεκτρονικών πλατφορμών ακόμη και για έως πέντε ώρες, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο.

Τι αναμένεται φέτος στα βραβεία

Στη σκηνή των φετινών Grammy θα εμφανιστούν επίσης οι Sabrina Carpenter, Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR και The Marías, ενώ αναμένονται και νέες ανακοινώσεις.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 1 Φεβρουαρίου 2026, στην Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS, ενώ θα είναι διαθέσιμη για live streaming και on demand μέσω του Paramount+.

Ο οικοδεσπότης της βραδιάς θα είναι για έκτη και τελευταία φορά ο βραβευμένος με Emmy κωμικός Τρέβορ Νόα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ανάμεσα στους επικρατέστερους υποψηφίους στις βασικές κατηγορίες βρίσκονται οι Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Rosé και Doechii.

Διαβάστε επίσης