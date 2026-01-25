Χάρι Στάιλς: Eμφάνιση-έκπληξη στα BRIT Awards μετά το δυναμικό του comeback

Σε συζητήσεις με τους διοργανωτές των BRIT Awards 2026 φέρεται να βρίσκεται ο Χάρι Στάιλς, προκειμένου να ανέβει στη σκηνή της φετινής τελετής απονομής, λίγες εβδομάδες μετά την επίσημη επιστροφή του στη μουσική σκηνή.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, οι υπεύθυνοι των BRIT επιθυμούν έντονα την παρουσία του 31χρονου καλλιτέχνη στη διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου στο Co-Op Arena του Μάντσεστερ, τον νέο χώρο φιλοξενίας των βραβείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάρι Στάιλς είναι συνιδιοκτήτης του συγκεκριμένου χώρου, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί συμφωνίας.

Η πιθανή εμφάνισή του στα BRIT Awards έρχεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για τον ίδιο, καθώς πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του single «Aperture», σηματοδοτώντας το επίσημο comeback του. Παράλληλα, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του τέταρτου στούντιο άλμπουμ του με τίτλο «KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY», το οποίο αναμένεται στις 6 Μαρτίου.

Τα BRIT Awards αποτελούν τη σημαντικότερη ετήσια μουσική διοργάνωση στη Βρετανία, τιμώντας καλλιτέχνες της βρετανικής και διεθνούς σκηνής. Οι φετινές υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με τις Lola Young και Olivia Dean να προηγούνται, συγκεντρώνοντας από πέντε υποψηφιότητες η καθεμία.

Πηγές κοντά στη διοργάνωση αναφέρουν ότι οι υπεύθυνοι θεωρούν πως μια εμφάνιση του Χάρι Στάιλς στη σκηνή των BRIT θα αποτελούσε «την κορυφαία στιγμή της βραδιάς», καθώς θα ήταν το πρώτο μεγάλο live του μετά την επιστροφή του στη μουσική και πριν από την καλοκαιρινή του περιοδεία.

Harry Styles 'is being lined up by bosses to perform his new music at the BRIT Awards' after sending fans wild with his comeback song and tour announcement https://t.co/Q4OWEYNphm — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 24, 2026

Ο Χάρι Στάιλς έχει ήδη ανακοινώσει παγκόσμια περιοδεία για το 2026, με 50 εμφανίσεις σε πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Σάο Πάολο, η Πόλη του Μεξικού, η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Στο Λονδίνο θα πραγματοποιήσει έξι συναυλίες στο Wembley Arena τον Ιούνιο, τις πρώτες του εκεί μετά από τρία χρόνια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά του καλλιτέχνη ή των διοργανωτών των BRIT Awards, ωστόσο το ενδεχόμενο μιας εμφάνισής του θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό και αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της μουσικής επικαιρότητας.

? Harry Styles announces his 2026 ‘Together, Together’ tour. pic.twitter.com/9i6Me8P47E — Pop Base (@PopBase) January 22, 2026

