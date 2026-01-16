Ο Harry Styles ανακοίνωσε την επιστροφή του στην μουσική μετά από τέσσερα χρόνια

Μετά από 1.336 ημέρες, η αναμονή επιτέλους τελείωσε για τους θαυμαστές του Harry Styles, ο οποίος ανακοίνωσε την επιστροφή του στη μουσική με ένα νέο άλμπουμ. Από τον Δεκέμβριο, ο διάσημος ποπ σταρ έστελνε αινιγματικά μηνύματα στους φαν του, τα οποία έλεγαν: «Ανήκουμε ο ένας στον άλλο».

Το βράδυ της Πέμπτης, όμως, επιβεβαίωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ με τίτλο: «Kiss All The Time. Disco, Occasionally».

Η κυκλοφορία του άλμπουμ έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαρτίου και είναι η συνέχεια του «Harry's House» που κυκλοφόρησε το 2022, το οποίο πούλησε περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς τόσο στα Βραβεία Grammy όσο και στα Brit Awards.

Ο διάσημος τραγουδιστής ανακοίνωσε την κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ του στα social media δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του εξωφύλλου του, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να στέκεται κάτω από μια ντισκομπάλα σε ένα ανοιχτό χωράφι, φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του καλλιτέχνη, το άλμπουμ θα έχει 12 τραγούδια και παραγωγός του είναι ο μακροπρόθεσμος συνεργάτης του Harry Styles, Kid Harpoon. Ωστόσο, ο σταρ δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τους τίτλους των τραγουδιών, εκτός από ένα σύντομο ηχητικό μήνυμα που έστειλε στους θαυμαστές του την Τετάρτη.

Παρ' όλα αυτά, οι προπαραγγελίες για το άλμπουμ έχουν ήδη ξεκινήσει.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την επιστροφή του Styles στην μουσική, αλλά εδώ και μήνες κυκλοφορούν φήμες ότι θα ξεκινήσει παγκόσμια περιοδεία αυτό το καλοκαίρι.