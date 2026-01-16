Ο Harry Styles ανακοίνωσε την επιστροφή του στην μουσική μετά από τέσσερα χρόνια

Το άλμπουμ λέγεται «Kiss All The Time. Disco, Occasionally»

Newsbomb

Ο Harry Styles ανακοίνωσε την επιστροφή του στην μουσική μετά από τέσσερα χρόνια

To εξώφυλλο που κυκλοφόρησε η Columbia Records για το άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» του Harry Styles.

AP
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από 1.336 ημέρες, η αναμονή επιτέλους τελείωσε για τους θαυμαστές του Harry Styles, ο οποίος ανακοίνωσε την επιστροφή του στη μουσική με ένα νέο άλμπουμ. Από τον Δεκέμβριο, ο διάσημος ποπ σταρ έστελνε αινιγματικά μηνύματα στους φαν του, τα οποία έλεγαν: «Ανήκουμε ο ένας στον άλλο».

Το βράδυ της Πέμπτης, όμως, επιβεβαίωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ με τίτλο: «Kiss All The Time. Disco, Occasionally».

Η κυκλοφορία του άλμπουμ έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαρτίου και είναι η συνέχεια του «Harry's House» που κυκλοφόρησε το 2022, το οποίο πούλησε περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς τόσο στα Βραβεία Grammy όσο και στα Brit Awards.

Ο διάσημος τραγουδιστής ανακοίνωσε την κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ του στα social media δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του εξωφύλλου του, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να στέκεται κάτω από μια ντισκομπάλα σε ένα ανοιχτό χωράφι, φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά.

https://www.instagram.com/p/DTifcA4j7a5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του καλλιτέχνη, το άλμπουμ θα έχει 12 τραγούδια και παραγωγός του είναι ο μακροπρόθεσμος συνεργάτης του Harry Styles, Kid Harpoon. Ωστόσο, ο σταρ δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τους τίτλους των τραγουδιών, εκτός από ένα σύντομο ηχητικό μήνυμα που έστειλε στους θαυμαστές του την Τετάρτη.

Παρ' όλα αυτά, οι προπαραγγελίες για το άλμπουμ έχουν ήδη ξεκινήσει.

harry styles

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την επιστροφή του Styles στην μουσική, αλλά εδώ και μήνες κυκλοφορούν φήμες ότι θα ξεκινήσει παγκόσμια περιοδεία αυτό το καλοκαίρι.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός με Bet Builder Ready και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

10:36ΥΓΕΙΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Ο Δρ. Αντώνιος Αυγερινός στα εγκαίνια των Νέων ΤΕΠ στο «Κοργιαλένειο»

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Nότια Κορέα: Υπό έλεγχο τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στα περίχωρα της αριστοκρατικής συνοικίας Γκάνγκναμ

10:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε Ρουμάνο που έκλεψε αρώματα αξίας άνω των 3.000 ευρώ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Ανακαλύφθηκε το μεγαλύτερο μεσαιωνικό εμπορικό πλοίο που έχει βρεθεί ποτέ

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Χασαπόπουλος για Ιμάμογλου: «Τα είχε με αυτή τη θεά;»

10:26ΥΓΕΙΑ

Τέσσερις παράγοντες πίσω από σχεδόν όλα τα εμφράγματα και εγκεφαλικά

10:23LIFESTYLE

Ο Harry Styles ανακοίνωσε την επιστροφή του στην μουσική μετά από τέσσερα χρόνια, με το άλμπουμ «Kiss All The Time. Disco, Occasionally»

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε πάνω σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα

10:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λατινοπούλου: Κατήγγειλε γείτονές της για κάμερες που κατέγραφαν το σπίτι της - Δύο συλλήψεις

10:05ΚΟΣΜΟΣ

«Βόλες» Ρωσίας για Γροιλανδία: «Το ΝΑΤΟ στρατιωτικοποιεί την Αρκτική»

10:02ΕΘΝΙΚΑ

Βίντεο: «Ζήτω το έθνος και το Πολεμικό Ναυτικό» – Πώς υποδέχτηκαν οι Ναυτικοί Δόκιμοι τη φρεγάτα «Κίμων»

09:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι είναι ο «Νόμος περί Εξέγερσης» που απειλεί να επικαλεστεί ο Τραμπ για πρώτη φορά από το 1992 - Από τον Ουάσινγκτον στον Μπους

09:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και Ρεάλ - Μπαρτσελόνα

09:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας προς Κομισιόν: Στοχευμένα μέτρα για βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στην Αθήνα η κηδεία της - Θα ταφεί στο Τατόι

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες ανακάλυψαν μουμιοποιημένες σορούς τσίτα σε σπηλιές στην Σαουδική Αραβία - Δείτε φωτογραφίες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Honda αλλάζει το σήμα της από το 2027

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι στη Δυτική Ελλάδα

09:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε μοντέλο για συμμετοχή σε συμμορία ένοπλων ληστειών στην Αττική – Αρχηγός καταδικασμένος για τη δολοφονία αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

09:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε μοντέλο για συμμετοχή σε συμμορία ένοπλων ληστειών στην Αττική – Αρχηγός καταδικασμένος για τη δολοφονία αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ.

10:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λατινοπούλου: Κατήγγειλε γείτονές της για κάμερες που κατέγραφαν το σπίτι της - Δύο συλλήψεις

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο – Η ΕΛΑΣ εξετάζει αν είναι το αγνοούμενο κορίτσι στη Βάρη

10:02ΕΘΝΙΚΑ

Βίντεο: «Ζήτω το έθνος και το Πολεμικό Ναυτικό» – Πώς υποδέχτηκαν οι Ναυτικοί Δόκιμοι τη φρεγάτα «Κίμων»

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη χτύπησε 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στην Αθήνα η κηδεία της - Θα ταφεί στο Τατόι

06:32LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Ο χρωματικός συμβολισμός πίσω από την τελευταία δημόσια εμφάνισή της που θύμισε βασίλισσα Ελισάβετ

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα χειμερινή μεταβολή - Ο ρόλος του Σιβηρικού αντικυκλώνα για τη συνέχεια

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Χασαπόπουλος για Ιμάμογλου: «Τα είχε με αυτή τη θεά;»

10:26ΥΓΕΙΑ

Τέσσερις παράγοντες πίσω από σχεδόν όλα τα εμφράγματα και εγκεφαλικά

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Καθολική υπεροχή της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο – Τα οπλικά συστήματα που την καθιστούν πανίσχυρη

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ