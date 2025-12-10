Νίκολιτς: «Να “χύσουμε το αίμα μας”, δεν θα είναι βόλτα στο πάρκο»

Η ΑΕΚ γίνεται η δεύτερη ελληνική ομάδα που πάει στην Σαμψούντα για να αντιμετωπίσει την Σαμσούσπορ. Ο Παναθηναϊκός στο ίδιο γήπεδο είχε αποκλείσει την ομάδα που εδρεύει στην πόλη του Πόντου και τώρα η Ένωση καλείται να ανταποκριθεί στη δύσκολη υποχρέωση για τη League Phase του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ιδιαίτερα έντονος στις εκφράσεις που χρησιμοποίησε στη συνέντευξη Τύπου, για να δείξει τη σημασία της αναμέτρησης. Τόνισε μάλιστα πως δε θα είναι… βόλτα στο πάρκο, δείχνοντας ιδιαίτερο σεβασμό στις ικανότητες των Τούρκων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ:

«Θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε έναν πραγματικό θρύλο, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς και να πω χρόνια πολλά και στον Σταύρο Πήλιο. Έχουμε μια δύσκολη αναμέτρηση, απέναντι στη Σαμσούνσπορ που χαρακτηρίζεται από ένταση και δύναμη σε σωματικό επίπεδο. Είναι μια δύσκολη αντίπαλος, έχασε δύσκολα από τη Γαλατά, είναι ψηλά στη βαθμολογία στην Τουρκία και πρώτη στη League Phase του Conference League. Έχουμε κάποιες απουσίες που ξέρετε, αλλά είναι προβλήματα που δεν μας κάνουν να ψάχνουμε δικαιολογίες. Έχουμε παίκτες σε καλή κατάσταση, με αυτοπεποίθηση και έτοιμους τακτικά και ψυχολογικά. Και οι δυο ομάδες είναι σε καλή κατάσταση. Περιμένω ένα δυνατό παιχνίδι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να καλύψουμε τους βαθμούς που χάσαμε με τη Σάμροκ».

Για την απουσία του Ζίνι και αν Μάνταλος, Ελίασον και Κουτέσα θα είναι έτοιμοι: «Έχουμε θέμα με τους παίκτες στην επίθεση. Ο Πιερό θα επιστρέψει μετά τα Χριστούγεννα. Ο Ζίνι αντιμετωπίζει ακόμα το χτύπημα στον αστράγαλο από τη Φλωρεντία και ο Γκατσίνοβιτς έμεινε επίσης εκτός. Τρεις παίκτες στην επιθετική γραμμή συν τις απουσίες του Ζοάο Μάριο και του Καλοσκάμη που δεν είναι στη λίστα. Οι Μάνταλος, Ελίασον και Κουτέσα επιστρέφουν, δεν είναι έτοιμοι για γεμάτο 90λεπτο, αλλά κάποια λεπτά μπορούν να αγωνιστούν. Δεν θα κλαίμε για την κατάσταση, θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Επίσης να προσθέσουμε και την απουσία του Καραργύρη. Έχουμε προετοιμάσει κάτι, θα δούμε πως θα λειτουργήσει».

Για το αν μοιάζει το ματς στη Σαμψούντα με αυτό κόντρα στην Τσέλιε: «Δεν βλέπω κάποια σύνδεση με αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι αλλαγές είναι γρήγορες. Η σεζόν είναι μακρά και δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω για όλες τις ομάδες. Η Σαμσούνσπορ παίζει με μεγάλη ένταση, έχουμε αντίστοιχες καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερο αγωνιστικό χώρο. Παίζει με 4-3-3, πιέζει συνέχεια, επιλέγει το ένας με έναν και έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα παρά τις απουσίες. Έχουμε κάποιες ιδέες, δεν ήρθαμε εδώ απλά για να παίξουμε αλλά να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει. Θα πρέπει να χύσουμε το αίμα μας για να πάρουμε κάτι. Έχουμε αυτοπεποίθηση και δεν θα είναι μια βόλτα στο πάρκο. Θα είναι μια μάχη. Τα γκολ που δεχθήκαμε με την Τσέλιε ήταν αποτέλεσμα δικών μας λαθών, γι αυτό εκνευρίστηκα στο γκολ που δεχθήκαμε με τον Ατρόμητο. Ήταν κάτι που είχαμε αφαιρέσει από το παιχνίδι μας. Αυτό θα είναι το κλειδί, να μην δίνουμε εύκολες μπάλες και δώρα στον αντίπαλο. Τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα για μας. Δεν πρέπει να δίνουμε δώρα στον αντίπαλο».