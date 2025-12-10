«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»

Η διοίκηση του νοσοκομείου διαψεύδει αναρτήσεις στα social media που κάνουν λόγο για «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών»

«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»
Δεν υπάρχει «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών» στο μαιευτήριο «Έλενα Ελ. Βενιζέλου», ούτε εγκαταλελειμμένα μωρά και συνεπώς καμία ανάγκη για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, όπως αναφέρουν διάφορες εκκλήσεις μέσω των social media.

Η διοίκηση του «Έλενα Βενιζέλου» -το οποίο είναι διασυνδεδεμένο με το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»- τονίζει ότι «στο νοσοκομείο δεν φιλοξενούνται βρέφη πέρα από κάποιες ελάχιστες ημέρες, όταν αυτό απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση, με το ίδιο ακριβώς κείμενο εμφανίζεται κατά περιόδους σε διάφορα προφίλ στο Facebook τα τελευταία χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ταυτοποιηθεί ο αρχικός δημιουργός του κειμένου, επισημαίνει το νοσοκομείο.

«Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ούτε "πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών" και προφανώς καμία ανάγκη συγκέντρωσης ειδών για αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι για μια φορά ακόμα να διαψεύσουμε κατηγορηματικά το περιεχόμενο αυτών των "fake" αναρτήσεων οι οποίες ακόμα κι αν γίνονται με καλή πρόθεση από ανυποψίαστους συμπολίτες μας, δημιουργούν μια ψευδή και δυσφημιστική εικόνα για τα νοσοκομεία μας και το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν τα νεογνολογικά τους τμήματα και οι κοινωνικές τους υπηρεσίες» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

