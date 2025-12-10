Πατέρας πέθανε στην προσπάθεια να σώσει τον 7χρονο γιο του από πνιγμό – «Mαμά, περνάμε τόσο όμορφα»

Μία ανέμελη βόλτα στην εξοχή μετετράπη σε ανείπωτη τραγωδία για μία οικογένεια στην Καλιφόρνια. Μία γυναίκα θρηνεί τον χαμό του συζύγου της, ο οποίος πνίγηκε στην προσπάθεια να σώσει τη ζωή του 7χρονου γιου τους, αφού το καγιάκ τους ανετράπη.

«Ήταν ένας πολύ στοργικός άνθρωπος. Ακόμη κι αν δεν είχε τίποτα, ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους άλλους. Ήταν τόσο υπέροχος πατέρας. Ήταν τόσο υπέροχος σύζυγος», ανέφερε συγκινημένη η Μόιγκαν Μανάφι για τον 55χρονο άνδρα της, Χάντι Αχμάντι, σύμφωνα με την εφημερίδα Press Enterprise.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου των California State Parks, η τραγωδία σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (06/12) στην περιοχή αναψυχής Lake Perris, στην κομητεία Riverside.

Οι Αρχές ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για φωνές και ανθρώπους σε κίνδυνο στο νερό κοντά στην παραλία Moreno, σύμφωνα με το Τμήμα, σημειώνοντας ότι ένας πατέρας και ο γιος του ήταν με καγιάκ όταν το σκάφος τους ανετράπη.

Κανένα από τα δύο άτομα δεν φορούσε σωσίβιο εκείνη τη στιγμή, αν και υπήρχε ένα στο καγιάκ, σύμφωνα με το τμήμα.

«Οι υπάλληλοι των πάρκων ανταποκρίθηκαν άμεσα μέσω περιπολικού σκάφους και ανέσυραν αμέσως τον άνδρα, ο οποίος ήταν αναίσθητος και μερικώς βυθισμένος.Το 7χρονο αγόρι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση αλλά είχε ακόμη τις αισθήσεις του και κρατούσε τον πατέρα του», έγραψαν οι Αρχές.

«Οι ερευνητές σημείωσαν ότι ο πατέρας ηρωικά κράτησε τον γιο του στην επιφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια, υποστηρίζοντάς τον μέχρι να φτάσουν οι διασώστες», προσέθεσαν οι αξιωματούχοι.

Το «μαμά, περνάμε τόσο όμορφα» που κατέληξε σε τραγωδία

Οι πρώτοι ανταποκριτές ανέσυραν τόσο τον πατέρα όσο και τον γιο από τη λίμνη και έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR) στον άνδρα. Ωστόσο, λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του σε τοπικό νοσοκομείο.

«Αγαπούσαν το καγιάκ. Γελούσαν τόσο δυνατά. Ο Άρτι χαιρετούσε και φώναζε: “Μαμά, περνάμε τόσο καλά”», είπε η σύζυγος και μητέρα.

Με βάση πλάνα από κινητό τηλέφωνο, ενώ έκαναν καγιάκ νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Αχμάντι φορούσε σωσίβιο, όπως αναφέρει το KNBC. Ωστόσο, όταν επέστρεψαν ξανά στο νερό, ούτε ο πατέρας ούτε ο γιος φορούσαν σωσίβιο.

Ο Αχμάντι γεννήθηκε στο Ιράν και ήταν 10 χρόνια παντρεμένος με τη Μανάφι, σύμφωνα με το Press Enterprise.

Η γυναίκα, που είπε ότι ο άνδρας της «ήταν πολύ καλός κολυμβητής» και γυμναζόταν τακτικά, ανέφερε ότι οι γιατροί πιστεύουν πως υπέστη καρδιακή προσβολή και πνίγηκε. «Ήταν πάντα ο ήρωάς μου, αλλά τώρα έδειξε κάτι περισσότερο από ήρωας γιατί έσωσε τον γιο μου», είπε συγκινημένη.