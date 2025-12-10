Πατέρας πέθανε στην προσπάθεια να σώσει τον 7χρονο γιο του από πνιγμό – «Mαμά, περνάμε τόσο όμορφα»

«Ήταν τόσο υπέροχος πατέρας, τόσο υπέροχος σύζυγος», είπε η Μόιγκαν για τον εκλιπόντα άνδρα της, ο οποίος θυσιάστηκε για να σώσει τον γιο τους

Newsbomb

Πατέρας πέθανε στην προσπάθεια να σώσει τον 7χρονο γιο του από πνιγμό – «Mαμά, περνάμε τόσο όμορφα»
FACEBOOK.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ανέμελη βόλτα στην εξοχή μετετράπη σε ανείπωτη τραγωδία για μία οικογένεια στην Καλιφόρνια. Μία γυναίκα θρηνεί τον χαμό του συζύγου της, ο οποίος πνίγηκε στην προσπάθεια να σώσει τη ζωή του 7χρονου γιου τους, αφού το καγιάκ τους ανετράπη.

«Ήταν ένας πολύ στοργικός άνθρωπος. Ακόμη κι αν δεν είχε τίποτα, ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους άλλους. Ήταν τόσο υπέροχος πατέρας. Ήταν τόσο υπέροχος σύζυγος», ανέφερε συγκινημένη η Μόιγκαν Μανάφι για τον 55χρονο άνδρα της, Χάντι Αχμάντι, σύμφωνα με την εφημερίδα Press Enterprise.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου των California State Parks, η τραγωδία σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (06/12) στην περιοχή αναψυχής Lake Perris, στην κομητεία Riverside.

Οι Αρχές ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για φωνές και ανθρώπους σε κίνδυνο στο νερό κοντά στην παραλία Moreno, σύμφωνα με το Τμήμα, σημειώνοντας ότι ένας πατέρας και ο γιος του ήταν με καγιάκ όταν το σκάφος τους ανετράπη.

Κανένα από τα δύο άτομα δεν φορούσε σωσίβιο εκείνη τη στιγμή, αν και υπήρχε ένα στο καγιάκ, σύμφωνα με το τμήμα.

«Οι υπάλληλοι των πάρκων ανταποκρίθηκαν άμεσα μέσω περιπολικού σκάφους και ανέσυραν αμέσως τον άνδρα, ο οποίος ήταν αναίσθητος και μερικώς βυθισμένος.Το 7χρονο αγόρι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση αλλά είχε ακόμη τις αισθήσεις του και κρατούσε τον πατέρα του», έγραψαν οι Αρχές.

«Οι ερευνητές σημείωσαν ότι ο πατέρας ηρωικά κράτησε τον γιο του στην επιφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια, υποστηρίζοντάς τον μέχρι να φτάσουν οι διασώστες», προσέθεσαν οι αξιωματούχοι.

Το «μαμά, περνάμε τόσο όμορφα» που κατέληξε σε τραγωδία

Οι πρώτοι ανταποκριτές ανέσυραν τόσο τον πατέρα όσο και τον γιο από τη λίμνη και έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR) στον άνδρα. Ωστόσο, λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του σε τοπικό νοσοκομείο.

«Αγαπούσαν το καγιάκ. Γελούσαν τόσο δυνατά. Ο Άρτι χαιρετούσε και φώναζε: “Μαμά, περνάμε τόσο καλά”», είπε η σύζυγος και μητέρα.

Με βάση πλάνα από κινητό τηλέφωνο, ενώ έκαναν καγιάκ νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Αχμάντι φορούσε σωσίβιο, όπως αναφέρει το KNBC. Ωστόσο, όταν επέστρεψαν ξανά στο νερό, ούτε ο πατέρας ούτε ο γιος φορούσαν σωσίβιο.

Ο Αχμάντι γεννήθηκε στο Ιράν και ήταν 10 χρόνια παντρεμένος με τη Μανάφι, σύμφωνα με το Press Enterprise.

Η γυναίκα, που είπε ότι ο άνδρας της «ήταν πολύ καλός κολυμβητής» και γυμναζόταν τακτικά, ανέφερε ότι οι γιατροί πιστεύουν πως υπέστη καρδιακή προσβολή και πνίγηκε. «Ήταν πάντα ο ήρωάς μου, αλλά τώρα έδειξε κάτι περισσότερο από ήρωας γιατί έσωσε τον γιο μου», είπε συγκινημένη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στον Βόλο: Αλιείς και κτηνοτρόφοι στο πλευρό των αγροτών - «Μας τάξανε λαγούς με πετραχήλια και δεν μας έδωσαν τίποτα»

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Να “χύσουμε το αίμα μας”, δεν θα είναι βόλτα στο πάρκο»

18:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση ο Φάμελλος: Αιχμηρή ομιλία-απάντηση στον Τσίπρα - «Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές»

18:15LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η καθηλωτική σκηνή που γυρίστηκε με κασκαντέρ

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ για την Ουκρανία

18:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές  3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε ομάδα-έκπληξη ο Τάκης Λεμονής: Επέστρεψε στους πάγκους μετά από 8 χρόνια!

18:01ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Επιστρέφει μετά από 798 ημέρες στο Ισραήλ - Πότε παίζουν εκεί Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεκινά την Πέμπτη η δίκη με τον οδηγό της Πόρσε που συγκλόνισε τη χώρα

17:56LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 – Πότε θα γίνει

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας πέθανε στην προσπάθεια να σώσει τον 7χρονο γιο του από πνιγμό – «Mαμά, περνάμε τόσο όμορφα»

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τέλος η προσωπική διαφορά από την 1η Ιανουαρίου

17:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

POCO F8 Ultra & POCO F8 Pro: Δύο νέα smartphones που ανεβάζουν τον πήχη στην εμπειρία χρήστη

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην «κρουαζιέρα του θανάτου»: «Έχωσαν» στο ψυγείο του πλοίου τον επιβάτη που πέθανε μετά από 33 ποτά

17:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Αναλυτικοί πίνακες

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται φιάλες του λικέρ Disaronno λόγω πιθανής παρουσίας γυαλιού

17:23ΚΟΣΜΟΣ

H κακοκαιρία Byron χτυπά το Ισραήλ: Παίρνει «θέση» ο στρατός - Αγωνιώδεις αναζητήσεις για 4 αγνοούμενους σε σκάφος που χάθηκε εν πλω προς την Κύπρο

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ': Απευθύνει έκκληση στον Τραμπ να μην οδηγήσει σε ρήξη τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μπριν Ταϊρί

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», δηλώνει στο Newsbomb η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», δηλώνει στο Newsbomb η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

17:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Αναλυτικοί πίνακες

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Aποκάλυψε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας πέθανε στην προσπάθεια να σώσει τον 7χρονο γιο του από πνιγμό – «Mαμά, περνάμε τόσο όμορφα»

10:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση GLP-1 φαρμάκων για την παχυσαρκία - Ποιοι τα δικαιούνται

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην «κρουαζιέρα του θανάτου»: «Έχωσαν» στο ψυγείο του πλοίου τον επιβάτη που πέθανε μετά από 33 ποτά

18:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές  3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ