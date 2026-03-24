H στιγμή που πύραυλος αναγκάζει τον Ισραηλινό Πρόεδρο να τρέξει σε καταφύγιο

Η επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ στο βόρειο Ισραήλ ήταν μία επικίνδυνη αποστολή.

Ενώ βρισκόταν στην πόλη Kiryat Shmona, που συχνά γίνεται στόχος επιθέσεων της Χεζμπολάχ, αμέσως μετά την ομιλία του, χρειάστηκε να φυγαδευτεί σε καταφύγιο όταν ένας πύραυλος χτύπησε κοντά στο σημείο που βρισκόταν.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Χέρτζογκ είπε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να επιστρέψει στην κατάπαυση του πυρός του περασμένου έτους και πρέπει να εξασφαλίσει «στρατηγικό βάθος στο εσωτερικό του Λιβάνου».

Σε πλάνα που δημοσίευσε το Al Jazeera, δείχνουν τη στιγμή που ο πύραυλος πέφτει και ο κόσμος που βρισκόταν στον τόπο της επίσκεψης τρέχει να κρυφτεί. Επίσης δημοσιεύονται εικόνες μέσα από το καταφύγιο, όπου κατέφυγαν ο Ισραηλινός πρόεδρος, η φρουρά του και δημοσιογράφοι.

