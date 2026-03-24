Ιράν: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία με ΗΠΑ και Ισραήλ - Οι πιθανές παραχωρήσεις

Το Ιράν θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου στις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Το Ιράν ζητά έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, κλείσιμο αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή και οικονομική αποζημίωση για να τερματίσει τις εχθροπραξίες με ΗΠΑ και Ισραήλ.
  • Το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παγώσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων για πέντε χρόνια, να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να επιτρέψει επιθεωρήσεις από τον ΔΟΑΕ.
  • Υπάρχει πιθανότητα το Ιράν να δεσμευτεί να διακόψει τη χρηματοδότηση περιφερειακών ένοπλων ομάδων όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.
  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Τραμπ βλέπει ευκαιρία για συμφωνία με το Ιράν, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του ιρανικού πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος.
  • Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν δύσκολες λόγω των στρατηγικών απαιτήσεων για το Στενό του Ορμούζ, τις στρατιωτικές βάσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα.
Σε μια κρίσιμη εξέλιξη στις έμμεσες διαπραγματεύσεις που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν παρουσίασε ένα σύνολο αμετάβλητων όρων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, όπως μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν στρατηγικές απαιτήσεις που θα επηρεάσουν σημαντικά τη γεωπολιτική ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζητούν ισχυρές εγγυήσεις για την αποφυγή μελλοντικών συγκρούσεων, καθώς και μια νέα συμφωνία αναφορικά με το Στενό του Ορμούζ. Η πρόταση τους στόχο έχει να θέσει υπό ιρανικό έλεγχο τον ζωτικό αυτό θαλάσσιο δίαυλο, ο οποίος αποτελεί κόμβο για τη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Παράλληλα, το Ιράν απαιτεί το κλείσιμο των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και ζητά οικονομική αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αυτές οι προτάσεις αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, καθώς αφορούν άμεσα τα συμφέροντα και την επιρροή τους στην περιοχή.

Εντούτοις, ένα δεύτερο ρεπορτάζ του Channel 12 αποκαλύπτει ότι το Ιράν μπορεί να επιδεικνύει παρασκηνιακά κάποιες περιορισμένες παραχωρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στην πλευρά των ΗΠΑ, το Ιράν φαίνεται διατεθειμένο να παγώσει για πέντε χρόνια το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Επιπλέον, το Ιράν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με τα αποθέματα ουρανίου που έχει εμπλουτίσει σε ποσοστό 60%, ενώ ενδέχεται να επιτρέψει επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στις υπάρχουσες φυγοκεντρητές. Σημαντική είναι επίσης η πιθανή δέσμευση για την παύση χρηματοδότησης περιφερειακών ένοπλων ομάδων-συμμάχων, όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και οι ιρακινές πολιτοφυλακές.

Οι όροι που θέτει το Ιράν και οι πιθανές παραχωρήσεις του αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η ζώνη του Στενού του Ορμούζ και οι στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή αποτελούν κρίσιμα σημεία σύγκρουσης, ενώ το πυρηνικό πρόγραμμα και η υποστήριξη σε περιφερειακές ομάδες παραμένουν βασικά ζητήματα ασφαλείας.

Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει την πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είδε μια ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιήσει «ως μοχλό πίεσης τα ισχυρά επιτεύγματα των IDF (Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων) και του αμερικανικού στρατού, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου μέσω μιας συμφωνίας – μιας συμφωνίας που θα διαφυλάξει τα ζωτικά μας συμφέροντα», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσίευσε το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ταυτόχρονα ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προστατεύσει «τα ζωτικά συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση» και ότι συνεχίζει τα πλήγματα στο Ιράν και τον Λίβανο.

«Συντρίβουμε το πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα (σ.σ. του Ιράν) και συνεχίζουμε να πλήττουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ», είπε. «Πριν από λίγες μόλις ημέρες εξοντώσαμε άλλους δύο πυρηνικούς επιστήμονες και παραμένουμε ετοιμοπόλεμοι», πρόσθεσε.

