Λονδίνο, Βερολίνο ή Αθήνα; Ποιες χώρες της ΕΕ μπορεί να χτυπήσει ο ιρανικός διηπειρωτικός πύραυλος

Snapshot Οι Ιρανοί εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία, σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων από το Ιράν.

Η εμβέλεια των 4.000 χιλιομέτρων καλύπτει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γερμανία και το Λονδίνο.

Στην Ευρώπη λειτουργούν τουλάχιστον 17 διαφορετικά συστήματα αεράμυνας που μπορούν να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους.

Η απειλή από τους ιρανικούς πυραύλους προκαλεί ήδη ανησυχία και αβεβαιότητα στις ευρωπαϊκές αγορές, επηρεάζοντας την οικονομική σταθερότητα. Snapshot powered by AI

Οι Ιρανοί εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, περίπου 4.000 χιλιόμετρα μακριά από το ιρανικό έδαφος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην Ευρώπη.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Star παρουσίασε στον χάρτη μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας βαλλιστικός πύραυλος με εμβέλεια 4.000 χιλιομέτρων και ποιες περιοχές θα μπορούσε θεωρητικά να πλήξει:

Ποιες περιοχές της Ευρώπης και όχι μόνο απειλεί ένας βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν:

Στα 300 χιλιόμετρα βρίσκεται η Τουρκία.

Στα 1.000 χιλιόμετρα η Κύπρος.

Στα 2.000 χιλιόμετρα καλύπτεται ολόκληρη η Ελλάδα, μέχρι και τα Επτάνησα, καθώς και τα Βαλκάνια, η Ρουμανία και η Ουκρανία.

Στα 3.000 χιλιόμετρα βρίσκονται χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Ελβετία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Γερμανία και η Σουηδία.

Στα 4.000 χιλιόμετρα η εμβέλεια φτάνει σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μέχρι το Λονδίνο και τη Νορβηγία.

Βεβαίως, υπάρχουν πολυάριθμα συστήματα αεράμυνας που θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν έναν τέτοιο πύραυλο. Υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη λειτουργούν τουλάχιστον 17 διαφορετικά συστήματα αεράμυνας, γεγονός που σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο πως ένας πύραυλος θα καταφέρει να πλήξει στόχο ακόμη και αν εκτοξευθεί.

Ωστόσο, πέρα από τη στρατιωτική διάσταση, η απειλή και ο φόβος που δημιουργείται επηρεάζουν ήδη την Ευρώπη και σε οικονομικό επίπεδο, εντείνοντας την αβεβαιότητα και την ανησυχία στις αγορές.