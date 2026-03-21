Η απόβαση των Αμερικανών έχει ήδη ξεκινήσει λέει ο Γιάννης Παυλόπουλος, ναύαρχος ε.α.

SEALs από την Naval Special Warfare Group 2 κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης το 2019

Σε εξέλιξη είναι η «απόρρητη» αποβατική επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων, όπως εκτιμά ο Γιάννης Παυλόπουλος, ναύαρχος εν αποστρατεία και επίτιμος αρχηγός Στόλου, στην οποία περιλαμβάνεται η παράμετρος «στρατηγική παραπλάνηση» ώστε να μην μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος για τον χρόνο και τον τόπο που θα συμβεί.

Όπως εξήγησε ο κ.Παυλόπουλος, μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή της ert news, Ραντάρ, οι φάσεις αμφιβίων επιχειρήσεων είναι 5 και η έναρξη γίνεται με τη σχεδίαση.

Ακολουθεί η επιβίβαση των στρατευμάτων στα πολεμικά πλοία, η μεταφορά και η εκτέλεση αποβατικής επιχείρησης και τέλος η κύρια αποβατική ενέργεια και η εγκατάσταση προγεφυρώματος.

Ο πρώην στρατιωτικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, προέβλεψε με επιφύλαξη ότι πιθανός αντικειμενικός σκοπός της όλης ενέργειας, είναι να επανέλθει ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ σε μία κατάσταση κατάσταση φιλική προς της δύση.

Δεν απέκλεισε ωστόσο οι Αμερικανοί να «μπλοφάρουν» σχετικά με την πρόθεση τους, μέσω και δημόσιων δηλώσεων του προέδρου Τραμπ που «έδειξαν» ως σημείο απόβασης το νησί Χαργκ, διατηρώντας το στοιχείο του αιφνιδιασμού.

Σε αυτή τη δορυφορική φωτογραφία της Planet Labs PBC, φαίνεται το νησί Χαργκ του Ιράν στις 26 Φεβρουαρίου 2026 Planet Labs PBC via AP)

«Μπορεί να μπλοφάρουν, η αεροναυτική δύναμη (ΗΠΑ) δεν πρόκειται να αποκαλύψει το πότε και το πού, θα προσπαθήσει να αιφνιδιάσει…»

Σχολιάζοντας την απόπειρα πυραυλικού χτυπήματος στη βάση του Σαν Ντιέγκο, και αν υπάρχει δυνητικός κίνδυνος για την Ελλάδα, ο κ.Παυλόπουλος, ήταν καθησυχαστικός, λέγοντας πως αν και δεν είναι μηδενική η πιθανότητα, είναι ωστόσο ελάχιστη.

«Το πλέον προηγμένο πυραυλικό σύστημα του Ιράν το Κοραμχσάρ 4, το οποίο έχει εμβέλεια 52.000 xlm είναι βασισμένο στον βορειοκορεάτικο BM 25, τον οποίο πούλησε η Βόρα Κορέα στο Ιράν για να αρχίσει να πειραματίζεται.

Υπάρχουν τέτοια επίπεδα και περιοχές ανάσχεσης πυραύλων από το Ιράν έως την ελληνική επικράτεια, δεν θα τις μηδενίσω, αλλά είναι ελάχιστες. Πρέπει να διέλθει κοντά από το Ισραήλ, να διασχίσει θαλάσσια περιοχή όπου έχουν αναπτυχθεί αεροναυτκές δυνάμεις της ΕΕ, όσο και αγγλοαμερικανών και τα δικά μας αντιαεροπορικά στην περιοχή μας. Οι πιθανότητες ελάχιστες, δεν ανησυχώ» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά για τα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Παυλόπουλος υποστήριξε πως στη μεγαλύτερη εικόνα επιχειρείται υποβάθμιση του ναυτικού διαδρόμου υπέρ της διαδρομής India - Middle East - Europe Economic Corridor (IMEC) -(Οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης).

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ. ΕΡΑ

Από τη Ινδία με πλοία αποβιβάζονται στα ΗΑΕ έξω από τα στενά, φορτώνονται σε τρένα και σιδηροδρομικώς μέσω Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, περιοχής Δρούζων της Συρίας με τελική κατάληξη το λιμάνι της Χάιφα στο Ισραήλ και από εκεί συνεχίζουν με πλοία το ταξίδι τους.

Αυτός ο διάδρομος μελλοντικά θα ακυρώσεις τις διαδρομές του Περσικού Κόλπου και της Ερυθράς θάλασσας που ήταν ενταγμένη μέσα στο πρόγραμμα της Κίνας one belt, one road, άρα τα στενά - όπως είπε - αυτή τη στιγμή πρέπει να ανοίξουν για να δώσουν τον χρόνο εγκατάστασης του διαδρόμου IMEC να μπορέσουν βγαίνουν οι υδρογονάθρακες.

Διαβάστε επίσης