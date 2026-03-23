Το Ιράν απειλεί να τοποθετήσει νάρκες θαλάσσης σε «ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο»

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν απείλησε να τοποθετήσει νάρκες θαλάσσης σε «ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο» σε περίπτωση επίθεσης κατά των ακτών ή των νησιών της χώρας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Οποιαδήποτε εχθρική απόπειρα επίθεσης στις ιρανικές ακτές ή νησιά» θα οδηγήσει στο «να τοποθετηθούν νάρκες θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων πλωτών ναρκών, σε όλες τις οδούς πρόσβασης και γραμμές επικοινωνίας του Περσικού Κόλπου και κατά μήκος των ακτών», ανέφερε το Συμβούλιο στην ανακοίνωσή του, την ώρα που Αμερικανοί πεζοναύτες ενδέχεται να φτάνουν στην περιοχή.

«Ολόκληρος ο Περσικός Κόλπος θα αποκλειστεί, και την ευθύνη για αυτό θα φέρει αυτός που μας απειλεί», ανέφερε η δήλωση, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Fars, ενώ τόνισε: «Ο μόνος τρόπος για να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ οι χώρες που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο είναι σε συντονισμό με το Ιράν».

Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του ιρανικού στρατού ότι θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και θα επιτεθεί σε περιφερειακές υποδομές, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να βομβαρδίσει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, σε περίπτωση που η κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδός δεν ανοίξει εκ νέου μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.