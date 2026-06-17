Wall Street: Σε νέο υψηλό ο Dow Jones – Υποχώρησαν S&P και Nasdaq

Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Wall Street: Σε νέο υψηλό ο Dow Jones – Υποχώρησαν S&P και Nasdaq
AP
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Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου λόγω της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 328,64 μονάδων (+0,64%), στις 51.999,67 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 307,59 μονάδων (–1,15%), στις 26.376,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 42,94 μονάδων (–0,57%), στις 7.511,35 μονάδες.

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