Ο νομός της Κρήτης που είναι πρώτος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπήκε η αγορά του Airbnb, με τα Χανιά να καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα και να πλασάρονται στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα Χανιά επιβεβαιώνουν τον τίτλο της «πρωτεύουσας» του Airbnb στην Κρήτη για το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις 2026
23:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 17 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
12:42 ∙ WHAT THE FACT
Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό
06:52 ∙ LIFESTYLE