Ο νομός της Κρήτης που είναι πρώτος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025

Τα Χανιά επιβεβαιώνουν τον τίτλο της «πρωτεύουσας» του Airbnb στην Κρήτη για το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

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