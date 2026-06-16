Κλήρωση Eurojackpot 16/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 54 εκατ. ευρώ
Οι αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (16/6), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 54.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (238) για τα 54.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 9, 26, 29, 37, 42 και αριθμοί Eurojackpot το 1 και 7.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο στη Λάρισα: Δίκυκλο παρέσυρε μικρό παιδί
12:42 ∙ WHAT THE FACT
Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό
17:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό σχολείο
06:52 ∙ LIFESTYLE