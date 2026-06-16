Κλήρωση Eurojackpot 16/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 54 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (16/6), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 54.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (238) για τα 54.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 9, 26, 29, 37, 42 και αριθμοί Eurojackpot το 1 και 7.