Κλήρωση Eurojackpot 16/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 54 εκατ. ευρώ

Οι αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση

Newsbomb

Κλήρωση Eurojackpot 16/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 54 εκατ. ευρώ
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (16/6), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 54.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (238) για τα 54.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 9, 26, 29, 37, 42 και αριθμοί Eurojackpot το 1 και 7.

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