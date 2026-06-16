Μουντιάλ 2026: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της Αργεντινής και της Αλγερίας
Σοβαρά επεισόδια έχουν ήδη ξεσπάσει μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων στην Times Square
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Σε λίγες ώρες [4:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας] έχει προγραμματιστεί η σέντρα για τον αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Αλγερίας στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026.
Ωστόσο, σοβαρά επεισόδια έχουν ήδη ξεσπάσει μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων σε κεντρικό σημείο της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ οπαδοί της Αργεντινής και της Αλγερίας ήρθαν στα χέρια στην Times Square και άρχισαν να γρονθοκοπιούνται υπό τα εμβρόντητα βλέμματα των παρευρισκομένων.
Δεν έχει γίνει γνωστό αν η αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε σε συλλήψεις, ενώ άγνωστοι έχουν παραμείνει και οι λόγοι της συμπλοκής.
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