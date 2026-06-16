Μουντιάλ 2026: Η Τυνησία προσέλαβε τον Ερβέ Ρενάρ μετά τον διασυρμό με 5-1 από την Σουηδία

Έπειτα από την παγκόσμια πρωτοτυπία της Τυνησίας να απολύσει τον προπονητή της, Σαμπρί Λαμουσί έπειτα από την πρώτη κιόλας αγωνιστική στο Μουντιάλ, μετά τη βαριά ήττα με 5-1 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του 6ο ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ομοσπονδία της εθνικής ομάδας της Τυνησίας έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και προσέλαβε τον αντικαταστάτη του.

Λόγος γίνεται για τον Ερβέ Ρενάρ ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τους ανθρώπους της Τυνησίας και καλείται να διαχειριστεί τις τύχες της εθνικής ομάδας για το υπόλοιπο της διοργάνωσης αν και υπάρχει συμφωνία για πιθανή επέκταση της συνεργασίας μετά το πέρας του τουρνουά.

Ο 57χρονος Γάλλος τεχνικός αναμένεται να βρίσκεται στο Μοντερέι την Τρίτη (16/6), για να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση.

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Μάλιστα ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες, για να τον διαδεχθεί ο Γιώργος Δώνης που απέσπασε έναν βαθμό από τον αγώνα με την Ουρουγουάη (1-1).

Αυτό θα είναι το τρίτο διαδοχικό Παγκόσμιο Κύπελλο για τον Ρενάρ, με τρίτη διαφορετική εθνική ομάδα, αφού το 2018 βρισκόταν στον πάγκο του Μαρόκο, ενώ το 2022 προπονούσε την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, οδηγώντας τους μάλιστα σε νίκη - θρίαμβο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2022 στο γήπεδο του Κατάρ απέναντι στην μετέπειτα νικήτρια της διοργάνωσης, Αργεντινή.

Η Τυνησία θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (21/6, 07:00) την Ιαπωνία, ενώ στις 26/7 (02:00) θα κοντραριστεί με την Ολλανδία.

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