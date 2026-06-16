Ιράν - Νέα Ζηλανδία 2-2: Ο αμφιλεγόμενος πανηγυρισμός του Μοχέμπι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις

Την ώρα που η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των παικτών του Ιράν οι οποίοι συμμετέχουν κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργανώνεται στις ΗΠΑ, στον Καναδά και το Μεξικό, έχει «ανάψει», ο Ιρανός Μοχάμαντ Μοχέμπι σκόραρε με κεφαλιά για να γράψει το τελικό 2-2 στην αναμέτρηση του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία, ωστόσο ο πανηγυρισμός του ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στα social media.

Οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν διαμένουν στο Μεξικό, ωστόσο οι αγώνες τους για τον 7ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου διεξάγονται στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να ταξιδεύουν επί Αμερικανικού εδάφους αυστηρά και μόνο για τον αγώνα και έπειτα επιστρέφουν κατευθείαν στο Μεξικό για την ασφάλειά τους.

Σε αυτή την ήδη ιδιόρρυθμη συνθήκη που από μόνη της έχει σηκώσει αρκετή κουβέντα, ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά ο Μοχάμαντ Μοχέμπι καθώς μετά το γκολ που σημείωσε στο 64ο λεπτό αποφάσισε να πανηγυρίσει κάνοντας κίνηση που θυμίζει κίνηση πυροβολισμού.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να κατηγορούν τον Μοχέμπι ότι προέβη σε προκλητική ενέργεια. Πολλοί οπαδοί μάλιστα ζητούν από τη FIFA να εξετάσει τη χειρονομία αυτή και να τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή.

Δεν είναι σαφές αν η χειρονομία αυτή είχε ως στόχο να αναπαραστήσει όπλο, ενώ ζητήθηκε η άποψη της FIFA και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο Μοχέμπι χαρακτήρισε την ενέργειά του ως «απλώς έναν πανηγυρισμό»

«Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Ιρανούς που ζουν στο Λος Άντζελες, δημιουργούν υπέροχη ατμόσφαιρα», είπε. «Μου ήρθε στο μυαλό αυτός ο πανηγυρισμός, και έκανα αυτή τη χειρονομία για όλους τους οπαδούς, είναι απλώς ένας πανηγυρισμός, ξέρετε.»

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