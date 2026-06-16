Ιράν - Νέα Ζηλανδία 2-2: Χορταστική ισοπαλία και όλα στο «Χ» στον 7ο όμιλο

Το Ιράν κατάφερε να απαντήσει δύο φορές στα γκολ του Τζαστ και να πάρει την ισοπαλία σε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση και πλούσιο θέαμα 

Newsbomb

Ιράν - Νέα Ζηλανδία 2-2: Χορταστική ισοπαλία και όλα στο «Χ» στον 7ο όμιλο
Iran's Ali Nemati (19) battles for the ball with New Zealand's Chris Wood (9) during the World Cup Group G soccer match between Iran and New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Andre Penner)
AP
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Το Ιράν κατάφερε να επιστρέψει δύο φορές από το εις βάρος του σκορ και να αποσπάσει ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, στην πρεμιέρα του στον 7ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μια αναμέτρηση με ρυθμό και φάσεις εκατέρωθεν, η οποία διεξήχθη μέσα σε κλίμα έντονων διαδηλώσεων Ιρανών φιλάθλων κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Η Νέα Ζηλανδία προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Έλιτζα Τζαστ έπιασε μονοκόμματο σουτ μέσα από την περιοχή, έπειτα από ασίστ του Κρις Γουντ. Το Ιράν ισοφάρισε δίκαια στο 32’, με τον Ραμίν Ρεζαϊάν να σπρώχνει την μπάλα από κοντά στα δίχτυα, προκαλώντας ενθουσιασμό στις εξέδρες του κατάμεστου γηπέδου στο Λος Άντζελες, όπου η πλειονότητα των φιλάθλων υποστήριζε την ιρανική ομάδα.

Ο εξαιρετικός Τζαστ, 26 ετών και εξτρέμ της Μάδεργουελ, έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Νέα Ζηλανδία στο 54’, περνώντας την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ, και πάλι μετά από ασίστ του Γουντ. Ωστόσο, το Ιράν απάντησε δέκα λεπτά αργότερα, με τον Μοχάμαντ Μοχέμπι να σκοράρει με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι για το 2-2.

Διαιτητής: Σέζαρ Αρτούρο (Μεξικό)
Κίτρινες: Χατζισαφί

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΙΡΑΝ (Αμίρ Γκαλενοέι): Μπεϊρανβάντ, Χαλιλζαντέχ, Μοχαμαντί, Εζατολαχί, Μοχέμπι, Ταρεμί (80΄ Χοσεϊνζαντέχ), Γκοντός (65΄ Χατζισαφί), Γιουσεφί (45΄ Γκαγιεντί), Νεματί, Μογκανλού (53΄ Αλιπούρ), Ρεζαϊάν.

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (77΄ Έλιοτ), Μπόξαλ, Μπελ, Στανμένιτς (90+2΄ Μπίντον), Γουντ, Σινγκ (90+2΄ Ράνταλ), Τζαστ, Κακάτσε (68΄ Ολντ), Σέρμαν, ΜακΚόουατ (68΄ Τόμας).

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