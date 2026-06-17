ΑΣΕΠ 5Κ/2023 και 1Κ/2026: Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας

Ενεργοποιείται κληρωτίδα για τις προκηρύξεις 5Κ/2023 και 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 5Κ/2023 και 1Κ/2026: Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας
ΕΡΓΑΣΙΑ
3'
Snapshot
  • Το ΑΣΕΠ ενεργοποιεί ηλεκτρον εφαρμογή λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας για τις προκηρύξεις 5Κ/2023 και 1Κ/2026, με σκοπό την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ ισοβαθμούντων και την επιτάχυνση έκδοσης αποτελεσμάτων.
  • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2026, παρουσία Συμβούλου του ΑΣΕΠ, στο κατάστημα του ΑΣΕΠ και ώρα 15:00.
  • Στους πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων θα εμφανίζεται τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο, και σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.
  • Η προκήρυξη 1Κ/2026 αφορά τη μόνιμη και τριετή απασχόληση προσωπικού σε φορείς Υπουργείου Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με 186 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 324 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
  • Οι θέσεις καλύπτουν 34 ειδικότητες, όπως Ακτινοφυσικών, Βιολόγων, Φαρμακευτικής, Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού και Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Μονάδων Υγείας.
Snapshot powered by AI

Προκειμένου το ΑΣΕΠ να προβεί στην υλοποίηση των αναπληρώσεων υποψηφίων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2023 (ΦΕΚ 55/29.12.2026, 1/11.01.2024 και 4/18.01/2024, τ. ΑΣΕΠ/), και στην έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας:
α) 186 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και
β) 324 θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2026 (ΦΕΚ 4/07.11.2025, τ.ΑΣΕΠ),
γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/25.10.2024), μεταξύ των υποψηφίων των ως άνω προκηρύξεων και κατηγοριών, με σκοπό την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ των ισοβαθμούντων και την επιτάχυνση στον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Στους πίνακες κατάταξης που θα αναρτηθούν για την Προκήρυξη 1Κ/2026, καθώς και στους πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 5Κ/2023 κατηγορίας ΔΕ, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής για τους υποψηφίους, θα διενεργηθεί στις 17 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη, στο κατάστημα του ΑΣΕΠ και ώρα 15:00 παρουσία Συμβούλου του ΑΣΕΠ.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και παρακάτω.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι ειδικότητες

Οι 34 ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 186 θέσεις

  • ΠΕ Ακτινοφυσικών - 14 θέσεις
  • ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - 1 θέση
  • ΠΕ Βιολόγων - 19 θέσεις
  • ΠΕ Βιοχημικών - 18 θέσεις
  • ΠΕ Διαιτολογίας - 5 θέσεις
  • ΠΕ Διοικητικοί - Οικονομικού Ειδ. (Νομικών) Ειδ. Διοικητικού - Οικονομικού - 42 θέσεις
  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 2 θέσεις
  • ΠΕ Εργοθεραπείας - 1 θέση
  • ΠΕ κοινωνικής Εργασίας Ειδ. Κοινωνικών Λειτουργών - 3 θέσεις
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 7 θέσεις
  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 4 θέσεις
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 6 θέσεις
  • ΠΕ Παιδαγωγών - 2 θέσεις
  • ΠΕ Πληροφορικής - 15 θέσεις
  • ΠΕ Στατιστικών - 1 θέση
  • ΠΕ Φαρμακευτικής - 35 θέσεις
  • ΠΕ Φυσικοθεραπείας - 1 θέση
  • ΠΕ Χημικών - 1 θέση
  • ΠΕ Ψυχολόγων - 9 θέσεις

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - 324 θέσεις

  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού - 252 θέσεις
  • ΥΕ Επιμελητών - 14 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων - 24 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Πλύντων-Σιδερωτών) - 1 θέση
  • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) - 3 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Μονάδων Υγείας - 25 θέσεις
  • ΥΕ Νυχτοφυλάκων - 5 θέσεις

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:24ΕΛΛΑΔΑ

Ε65: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Πώς θα κινηθούν τα οχήματα

01:58ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2023 και 1Κ/2026: Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά»

01:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Σε νέο υψηλό ο Dow Jones – Υποχώρησαν S&P και Nasdaq

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συντριβή μαχητικού Su-24 στην περιφέρεια Χμελνίτσκι – Νεκροί οι δύο πιλότοι

00:34ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία - Σενεγάλη 3-1: Με ρεκόρ και γκολάρες του Εμπαπέ μπήκε με το «δεξί» στο Μουντιάλ 2026

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο νομός της Κρήτης που είναι πρώτος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις 2026

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 34χρονος είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για τις γυναίκες της περιοχής

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Καταλανός μαραγκός υποσχέθηκε στον προπονητή του Πράσινου Ακρωτηρίου δωρεάν κουζίνα

23:12LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Νέες φωτογραφίες από τον εντυπωσιακό γάμο στην Μεσσηνία - «Δεν ήξερε κανείς τίποτα»

23:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: «Όταν μπαίνεις μέσα στον 4ο χρόνο οι εκλογές πρόωρες δεν είναι»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 47χρονου από την περιοχή του Ζωγράφου

23:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: Αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερο στις εκλογές

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ελεύθερος ο παππούς που κατηγορείται για τον θανατηφόρα έκθεση του εγγονού του

22:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (18/6)

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο Ιταλός θα διορίσει τεχνικό σύμβουλο - Επιμένει ότι είναι αθώος

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: «Όχι μόνο μεταμέλεια δεν υπάρχει, αλλά μάλλον δεν του καίγεται καρφί - Έχει 17 φόνους στην πλάτη του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Κράτησαν το φύλο του μωρού έκπληξη και η αντίδρασή τους κάνει τον γύρο του διαδικτύου

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη με την αγνοούμενη Σταυρούλα - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ και το μεγάλο χρηματικό ποσό

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

12:42WHAT THE FACT

Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η «ελληνική εθνική θρησκεία» στην οποία ορκίστηκε ο Συνταγματάρχης

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Kορίτσι έγινε viral χορεύοντας υπό την μελωδία του πιάνου στο Μετρό Συντάγματος - «Γεμίστε την Αθήνα με μουσική»

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ζευγάρι είχε ερωτικές επαφές μέσα σε τζαμί - Τι είπαν όταν συνελήφθησαν

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. είχε δει στον δράστη κρίσεις πανικού και ένταση - Εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια

21:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της Αργεντινής και της Αλγερίας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 16/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.900.000 ευρώ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: «Έτσι όπως χτυπάει το παιδί μου θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα» - Συγκλονίζει η μητέρα της μίας εκ των δύο ανηλίκων που πιάστηκαν στα χέρια

20:12LIFESTYLE

Ιουλία Καραπατάκη: «Ακούω από Γαρμπή μέχρι R'n'B, γιατί να διαλέξω ένα είδος μουσικής;»

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Οι 14 όροι της Συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν - Τι θα υπογράψουν στην Ελβετία - Τεράστιο πακέτο οικονομικής στήριξης στο Ιράν

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα γλέντησε με νταούλια και χορούς το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου, έξω από τα δικαστήρια

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ένοπλοι εισέβαλαν σε κλινική Έμπολα και άρπαξαν ασθενείς - Φόβοι για εξάπλωση του ιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ