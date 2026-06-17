ΑΣΕΠ 5Κ/2023 και 1Κ/2026: Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας

Snapshot Το ΑΣΕΠ ενεργοποιεί ηλεκτρον εφαρμογή λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας για τις προκηρύξεις 5Κ/2023 και 1Κ/2026, με σκοπό την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ ισοβαθμούντων και την επιτάχυνση έκδοσης αποτελεσμάτων.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2026, παρουσία Συμβούλου του ΑΣΕΠ, στο κατάστημα του ΑΣΕΠ και ώρα 15:00.

Στους πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων θα εμφανίζεται τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο, και σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η προκήρυξη 1Κ/2026 αφορά τη μόνιμη και τριετή απασχόληση προσωπικού σε φορείς Υπουργείου Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με 186 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 324 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις καλύπτουν 34 ειδικότητες, όπως Ακτινοφυσικών, Βιολόγων, Φαρμακευτικής, Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού και Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Μονάδων Υγείας. Snapshot powered by AI

Προκειμένου το ΑΣΕΠ να προβεί στην υλοποίηση των αναπληρώσεων υποψηφίων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2023 (ΦΕΚ 55/29.12.2026, 1/11.01.2024 και 4/18.01/2024, τ. ΑΣΕΠ/), και στην έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας:

α) 186 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και

β) 324 θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2026 (ΦΕΚ 4/07.11.2025, τ.ΑΣΕΠ),

γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/25.10.2024), μεταξύ των υποψηφίων των ως άνω προκηρύξεων και κατηγοριών, με σκοπό την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ των ισοβαθμούντων και την επιτάχυνση στον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Στους πίνακες κατάταξης που θα αναρτηθούν για την Προκήρυξη 1Κ/2026, καθώς και στους πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 5Κ/2023 κατηγορίας ΔΕ, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής για τους υποψηφίους, θα διενεργηθεί στις 17 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη, στο κατάστημα του ΑΣΕΠ και ώρα 15:00 παρουσία Συμβούλου του ΑΣΕΠ.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και παρακάτω.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι ειδικότητες

Οι 34 ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 186 θέσεις

ΠΕ Ακτινοφυσικών - 14 θέσεις

ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - 1 θέση

ΠΕ Βιολόγων - 19 θέσεις

ΠΕ Βιοχημικών - 18 θέσεις

ΠΕ Διαιτολογίας - 5 θέσεις

ΠΕ Διοικητικοί - Οικονομικού Ειδ. (Νομικών) Ειδ. Διοικητικού - Οικονομικού - 42 θέσεις

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 2 θέσεις

ΠΕ Εργοθεραπείας - 1 θέση

ΠΕ κοινωνικής Εργασίας Ειδ. Κοινωνικών Λειτουργών - 3 θέσεις

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 7 θέσεις

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 4 θέσεις

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 6 θέσεις

ΠΕ Παιδαγωγών - 2 θέσεις

ΠΕ Πληροφορικής - 15 θέσεις

ΠΕ Στατιστικών - 1 θέση

ΠΕ Φαρμακευτικής - 35 θέσεις

ΠΕ Φυσικοθεραπείας - 1 θέση

ΠΕ Χημικών - 1 θέση

ΠΕ Ψυχολόγων - 9 θέσεις

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - 324 θέσεις