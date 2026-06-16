Al Arabiya: Οι 14 όροι της Συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν - Τι θα υπογράψουν στην Ελβετία

Το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Arabiya υποστηρίζει ότι έχει στα χέρια του το πλήρες κείμενο ενός προσχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και το έγγραφο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την Ουάσιγκτον, οι όροι που περιλαμβάνει αποτυπώνουν έναν οδικό χάρτη για τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, με ειδική αναφορά στην περιοχή του Λιβάνου.

Το κείμενο περιγράφει λεπτομερώς τις αμοιβαίες υποχωρήσεις των δύο πλευρών, οι οποίες εστιάζουν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού στον Περσικό Κόλπο και στην παράλληλη απελευθέρωση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη φαίνεται να δεσμεύεται για τη διατήρηση του status quo στο πυρηνικό της πρόγραμμα, ενώ προβλέπεται ένα τεράστιο πακέτο οικονομικής στήριξης.

Οι όροι της συμφωνίας

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους στον τρέχοντα πόλεμο, δηλώνουν με την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την ίδια ώρα αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι από εδώ και στο εξής δεν θα ξεκινήσουν καμία εχθρική ενέργεια η μία εναντίον της άλλης και θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας μεταξύ τους. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις αυτού του άρθρου καθώς και των υπόλοιπων άρθρων. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης, όπως και να απέχουν από παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης πλευράς. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία εντός μέγιστης περιόδου 60 ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συναίνεση. Αμέσως μετά την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, θα αποτρέψουν κάθε παρέμβαση ή παρεμπόδιση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα αποκαταστήσουν την κυκλοφορία εντός μέγιστης προθεσμίας 30 ημερών σε πλήρη ισχύ. Η κίνηση των πλοίων θα είναι ανάλογη με τον προπολεμικό όγκο κυκλοφορίας από την πλευρά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις γύρω περιοχές εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία. Οι δεσμεύσεις για τη ναυσιπλοΐα και την οικονομία

Με την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει αμέσως μέτρα για να διασφαλίσει ότι η κίνηση των εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα θα επαναληφθεί εντός 30 ημερών στον προπολεμικό όγκο. Σύμφωνα με το κείμενο, θα ληφθεί υπόψη η ανάγκη για άρση των τεχνικών εμποδίων και την εξουδετέρωση των ναρκών από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση, μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους τους, να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συμφωνημένο και από τα δύο μέρη για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, διασφαλίζοντας παράλληλα χρηματοδότηση τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο μηχανισμός υλοποίησης αυτού του σχεδίου, ως μέρος της τελικής συμφωνίας, θα διαμορφωθεί εντός 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να τερματίσουν, βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί ως μέρος της τελικής συμφωνίας, όλων των ειδών τις κυρώσεις που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Αυτό περιλαμβάνει ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), καθώς και όλες τις μονομερείς κυρώσεις των ΗΠΑ, τόσο τις πρωτογενείς όσο και τις δευτερογενείς. Το πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς των κυρώσεων

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναλαμβάνει ότι δεν θα παραγάγει ποτέ πυρηνικά όπλα. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν ότι η τύχη του εμπλουτισμένου υλικού και η τύχη όλων των άλλων αμοιβαία συμφωνημένων ζητημάτων που σχετίζονται με τα πυρηνικά, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών αναγκών του Ιράν, θα αντιμετωπιστούν επαρκώς σε μια τελική συμφωνία. Κι όμως, η τελική συμφωνία είναι εκείνη που θα επιβεβαιώσει οριστικά τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι, εν αναμονή της τελικής συμφωνίας, θα διατηρήσουν το status quo. Το Ιράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν ούτε θα ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι αμέσως μετά την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας, και μέχρι την ημερομηνία άρσης των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκδώσει εξαιρέσεις (waivers) για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και των παραγώγων τους, καθώς και για όλες τις σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών, ασφαλιστικών, μεταφορικών και παρόμοιων υπηρεσιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι, υπό το φως της προόδου των διαπραγματεύσεων προς μια τελική συμφωνία, τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αποδεσμευτούν και θα τεθούν πλήρως στη διάθεσή της. Αυτά τα κεφάλαια, είτε διακρατούνται στον κύριο λογαριασμό είτε μεταφέρονται, θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε τελική πληρωμή δικαιούχου καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα είναι πλήρως διαθέσιμα προς χρήση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις πάνω σε αυτή τη βάση. Ο μηχανισμός εφαρμογής και η τελική επικύρωση

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός εφαρμογής για την επίβλεψη της επιτυχούς υλοποίησης και της μελλοντικής δέσμευσης στην Τελική Συμφωνία. Μετά την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας και με τη λήψη διαβεβαιώσεων σχετικά με την έναρξη της εφαρμογής των άρθρων 4, 5, 10 και 11 αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας, καθώς και τη συνεχή εφαρμογή αυτών των βημάτων, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισέλθουν σε διαπραγματεύσεις για μια Τελική Συμφωνία αποκλειστικά όσον αφορά τα υπόλοιπα άρθρα. Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί μέσω ενός δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως ανακοινώθηκε στο κλείσιμο του εγγράφου.

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