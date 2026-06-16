Burgenstock: Αυτό είναι το ορεινό θέρετρο - «φρούριο» στο οποίο θα υπογραφεί η Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Η τοποθεσία αυτή χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά δύσκολη πρόσβαση, στοιχείο που διευκολύνει την εφαρμογή δρακόντειων μέτρων ασφαλείας για τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Burgenstock: Αυτό είναι το ορεινό θέρετρο - «φρούριο» στο οποίο θα υπογραφεί η Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Το ορεινό θέρετρο της Ελβετίας στο οποίο θα πέσουν οι υπογραφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

ΚΟΣΜΟΣ
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Το ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε επίσημα στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι η πολυαναμενόμενη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, η οποία στοχεύει στον τερματισμό του καταστροφικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Ως σημείο συνάντησης επιλέχθηκε το απομονωμένο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία.

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Η σχεδόν κάθετη βόρεια πλαγιά του Bürgenstock, με τον ανελκυστήρα Hammetschwand να διακρίνεται στην κορυφή

Η τοποθεσία αυτή χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά δύσκολη πρόσβαση, στοιχείο που διευκολύνει την εφαρμογή δρακόντειων μέτρων ασφαλείας για τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Βέρνης, η συγκεκριμένη επιλογή προτάθηκε από κοινού από τους μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, βρίσκοντας αμέσως σύμφωνες τόσο την Ουάσιγκτον όσο και την Τεχεράνη.

Το εντυπωσιακό βουνό Bürgenstock εκτείνεται σε μήκος 10 χιλιομέτρων και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γεωγραφικά ορόσημα της κεντρικής Ελβετίας.

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Θέα προς τη Λίμνη της Λουκέρνης και το Bürgenstock από το τελεφερίκ

Η στρατηγική του θέση προσφέρει μια μοναδική φυσική διαμόρφωση, καθώς βρέχεται από τη Λίμνη Λουκέρνης στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νοτιοανατολικά.

Η βόρεια πλευρά του βουνού παρουσιάζει μια άγρια ομορφιά, καθώς πέφτει σχεδόν κάθετα στα καταγάλανα νερά.

Η υψομετρική διαφορά κόβει την ανάσα, αφού η απόσταση από την κορυφή μέχρι την επιφάνεια της λίμνης φτάνει τα 685 μέτρα.

Την ίδια ώρα, η νότια και η δυτική πλευρά του Bürgenstock ομαλοποιούνται καθώς συναντούν το έδαφος, φιλοξενώντας γραφικές τοπικές κοινότητες.

Στη βάση της νότιας πλαγιάς εκτείνεται ο δήμος του Ennetbürgen, ενώ στο δυτικό άκρο του βουνού βρίσκεται χτισμένο το Stansstad, αποτελώντας τις κύριες πύλες εισόδου προς την περιοχή.

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